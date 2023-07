Il gelato è il re dell’estate sui social: gli hashtag correlati al prodotto risultano utilizzati oltre 7,5 milioni di volte. Un prodotto che, almeno per il momento, non conosce crisi. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Osservatorio HostMilano. Tra gli hashtag più utilizzati ci sono #gelatoartigianale, che sfiora i 653 mila utilizzi e #gelatoitaliano, che supera i 417 mila, mentre #gelatolovers si attesta a poco più di 243 mila. I post con #icecream arrivano a livello globale a ben 46,4 milioni.

Le ultime tendenza sul gelato

Tra le ultime tendenze cresce la proposta di gelato gastronomico preparato con ingredienti di alta qualità e tecniche di produzione avanzate che propone sapori e abbinamenti unici con la collaborazione tra maestri gelatieri- segnala l’Osservatorio Host Milano- e i “grandi della cucina” per una squadra che va da Cracco a Oldani, da Berton a Bottura.

Gli abbinamenti di gelato gastronomico, per citare solo qualche esempio, possono andare dal gelato al parmigiano e aceto balsamico a quello al bacon, dalla lavanda al mais con salsa al caramello. Accanto ai gusti tradizionali, avanza anche la mixology con una proposta di gelati allo Spritz o al Campari e granite al Mojito, accostati a limone e basilico, mango e lime.

Il rialzo nelle vendite

Nel periodo gennaio-dicembre 2022 le vendite di gelato industriale in Italia si sono attestate oltre i 3,8 miliardi di porzioni con un rialzo del 4,7% sullo stesso periodo del 2021. Il trend economico emerge con i dati raccolti dall’Igi-Istituto del Gelato Italiano. L’analisi economica evidenzia una “forte ripresa dei volumi di vendita fuori csa, dove si registra un aumento del +20% e un discreto incremento anche del canale Retail +3%”. Lo studio, nel dettaglio, registra che nell’Out of Home hanno fatto la parte del leone lo sfuso (+37,4%), le specialità da tavola in confezione singola (+28,5%) e gelati da passeggio in confezioni singole (11,3%).

“Siamo soddisfatti – afferma Michelangelo Giampietro, presidente Igi, medico dello sport e specialista in Scienza dell’Alimentazione- che i dati confermino l’andamento positivo del comparto, ci auguriamo che l’andamento positivo prosegua e si consolidi anche per il 2023, andando a completare il recupero dei volumi di vendita pre Covid. Non sottovalutiamo, ovviamente, le incognite legate all’andamento dell’economia nazionale, tuttavia confidiamo che gli eventuali fattori di instabilità saranno gestiti e superati senza discostarci dai binari di una ripresa duratura”. (Fonte ANSA).