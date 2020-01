ROMA – Capodanno 2020: anche quest’anno Roma offre una serie di eventi gastronomici d’eccellenza per dire addio al vecchio anno e salutare il nuovo. Tante proposte culinarie che uniscono tradizione e innovazione per serate a dir poco indimenticabili. Numerosi anche i menu, tutti accomunati da un filo conduttore: il buon cibo. Ecco una serie di ristoranti per un Capodanno impeccabile.

EMME RESTAURANT – Fine Anno a tavola in via Margutta, per chiudere al meglio l’anno vecchio e propiziare il meglio per l’Anno che verrà nel salotto gourmet nel cuore di Roma.

Per la tavola della vigilia 2020 la Brigata guidata dallo chef Daniele Ladaga accoglierà gli ospiti con un brindisi di benvenuto Franciacorta Berlucchi Blanc de blancs 2015.

Per l’entrée Sashimi di ricciola, melagrana, frutta secca e menta, cui seguirà la Tartare di scampi, bufala e dragoncello per chiudere con Bolito di vitello agli agrumi, parmigiano e salsa verde.

Il Merluzzo in olio di cottura e ceci sarà il piatto centrale prima del gran finale in dolcezza con il Soufflè al cioccolato con gelato di vaniglia e una fantasia di dolciumi della tradizione italiana composta da panettone, struffoli e torrone, tutto preparato dalle sapienti mani della Pastry chef Maria Chiara Serges.

Subito dopo lo scoccare della mezzanotte il nuovo anno sarà festeggiato con una cascata di lenticchie di buon auspicio e cotechino.

Sarà Barbara Parisi, cantante e compositrice famosa sulla scena romana e internazionale, a creare l’onda musicale interpretando un repertorio di standard easy jazz, soul, pop e rock melodico.

Trascorrere la serata di Fine Anno da Emme Restaurant sarà quindi un’esperienza gourmet da vivere nel salotto tra i più charmant del centro storico di Roma, che ha già conquistato personaggi del mondo dello spettacolo come John Travolta, Fiorello, Donald Sutherland e Veronica De Laurentis, figlia della splendida Silvana Mangano e di Dino De Laurentis grazie alla preziosa cucina gourmet di Emme e alla magia di via Margutta.

HOTEL HASSLER – L’Hotel, con Roberto Wirth, proprietario e general manager, è da sempre uno dei luoghi iconici dell’accoglienza capitolina, meta prediletta del jet set e delle istituzioni internazionali. Una casa di grande charme, curata e accogliente, in cui si respirano cultura, fascino ed esclusività. Al suo interno ospita due realtà culinarie d’eccellenza: Imàgo, 1 Stella Michelin, lo spettacolare ristorante gourmet capitanato dal giovane e talentuoso Chef Andrea Antonini e il Salone Eva, un accogliente ed elegante salotto dell’ottocento con la cucina italiana, prevalentemente romana e campana, dello chef Marcello Romano. Ricco il programma delle feste, dove, ciascun piatto racchiude in sé la classicità della tradizione italiana di altissimo livello rivisitata con un inconfondibile stile fatto di memoria, ricerca, gusto e immaginazione.

IMAGO – HOTEL HASSLER Sempre aperto durante le festività

31 DICEMBRE – CENA DI CAPODANNO – € 980,00 – menu a persona bevande escluse – dopo la mezzanotte serata danzante con live music nel salone Medici.

Calice di Dom Pérignon all’arrivo e snack di benvenuto- Gran crudo misto all’italiana- Granciporro e radicchio- Triglia e foie gras- Ravioli del Plin al parmigiano, consommè e tartufo bianco- Spaghettone ai ricci di mare- Aragosta alla catalana- Manzo wagyu, tartufi e funghi- Millefoglie di fragoline e aceto balsamico tradizionale- Tradizionali lenticchie e zampone di mezzanotte.

BRINDISI DI MEZZANOTTE AL 7° PIANO – HOTEL HASSLER

31 DICEMBRE – DALLE ORE 23.00 brindisi di mezzanotte con champagne Dom Pérignoon solo per clienti dell’hotel – a partire da € 37,00 a persona.

SALONE EVA – HOTEL HASSLER

31 DICEMBRE – CENA DI CAPODANNO – € 450,00 – menu a persona bevande escluse – dopo la mezzanotte serata danzante con live music nel salone Medici.

Calice di Moët & Chandon all’arrivo- Vellutata di cavolfiore e triglia all’arancia- Misticanza di mare, polpo arrostito e calamaro fritto- Tonnarelli piccanti, astice alla catalana- Ravioli, cime di rapa e tartufo- Filetto di manzo, zucca e porcini- Bavarese al cardamomo, liquirizia e caffè- Lenticchie e zampone della tradizione.

1 GENNAIO – BRUNCH DI CAPODANNO – Menù specialità tradizionali – menu a persona € 50,00 (due portate), € 70,00 (tre portate), € 80,00 (quattro portate) escluse bevande

MIRABELLE RESTAURANT – HOTEL SPLENDID ROYALE – Entrare al Mirabelle è come uscire sulla più bella piazza di Roma, sentendo il cuore che fa un tuffo. Immediatamente, ci si riempie gli occhi di bellezza, arrivando ad abbracciare con lo sguardo il verde di Villa Borghese, il giardino di Villa Medici e, più avanti, Trinità dei Monti, San Pietro, il parco di Monte Mario. Il Mirabelle dell’Hotel Splendide Royal è, dunque, un vero palcoscenico di questa città e il ristorante, con suoi i marmi rosei dalle venature preziose, con l’oro che accarezza i dettagli e i velluti che rendono morbido e accogliente tutto l’ambiente, fa assaporare appieno il fascino barocco di Roma. Lo Chef Stefano Marzetti, con la sua cucina, regala emozioni, momenti magici e senza tempo con la continua sorpresa di chi l’assaggia. Infatti il tempo, al centro della sua filosofia, è prezioso e dedicarlo a qualcuno o a qualcosa è un regalo inestimabile.

31 DICEMBRE – CENA DI CAPODANNO– € 800,00 a persona vini esclusi – € 950,00 a persona vini inclusi – escluso aperitivo e brindisi di mezzanotte.

Ostrica 2.0- Gamberi rossi ai cereali con insalatina di guacamole- Uovo 65° con spuma di parmigiano a­ffumicato e tartufo bianco d’Alba- Zuppetta di aragosta con pane speziato- Cappellotti di grano arso con storione, yuzu, cavolo cappuccio e caviale Calvisius- Black cod alla birra, purea di castagne e salsa di mandarini piccanti- Sorbetto cassis e dadolata di mele verde- Vitello da latte cotto a bassa temperatura, yuca, uvetta, pinoli e radicchio brasato- Cremoso di cioccolato bianco e passione con crumble al cacao e sorbetto di mango- Caff­è o infusi & Petit four.

MOMA – 1 Stella Michelin, è un ristorante unico nel suo genere, un teatro del cibo con due anime che si alternano nel corso della giornata: un’anima bistrot – dai toni contemporanei e vivaci, che si esprime attraverso una offerta gastronomica semplice, veloce e gustosa – e un’anima gourmand, sofisticata, elegante e di ricerca. Il menu del giovane Chef romano Andrea Pasqualucci, realizzato partendo dalla scelta etica, condivisa con la proprietà e con tutto il team, di utilizzare materie prime stagionali provenienti da piccoli produttori, pescatori e allevatori locali, valorizza gli ingredienti preservando il loro sapore originario.

31 DICEMBRE – CENA DI CAPODANNO– € 220,00 a persona vini esclusi – (più 100,00 € con abbinamento vini).

Vellutata di cavolfiore, nocciole e caviale Trasmontanus- Crudo di gamberi rossi, giardiniera ai tre aceti e ricotta di bufala- Tataki di ricciola, gel di arancia, sedano e rosmarino- Bottoncini ripieni, crema di parmigiano e tartufo bianco- Risotto, carpaccio di scampi e mandarino- Piccione in due cotture, cacao crudo e mela cotogna- Cotechino e lenticchie di Castelluccio- Torrone, cachi e cioccolato

Vini: Champagne blanc de blancs grand cru brut “Coer de mesnil” Michel Gonet millesime 2009- Colli tortonesi doc “costa del vento” Vigneti Massa 2017- Barolo Docg le brunate Rinaldi 2015- Porto Tawny 10 anos quinta do Noval

POGGIO LE VOLPI – Situata su una collina nel cuore dei Castelli Romani, a pochi chilometri da Roma, l’Enoteca Poggio le Volpi Wine&Food, nata dall’intuizione di Felice Mergè, è un’elegante struttura su più livelli, dotata di un ampio dehor da dove è possibile godere di una vista invidiabile sulla città eterna, circondata da ettari di vigneti. Al suo interno, prendono vita due anime gastronomiche distinte, unite però dall’alta qualità delle materie utilizzate e dal tocco inconfondibile di uno dei più prestigiosi chef: Oliver Glowig. Per queste feste natalizie, Barrique, il ristorante gourmet, e Epos Wine&Food, il bistrot, sono pronti ad accogliere gli ospiti con menu studiati ad hoc con piatti di stampo tradizionale e con elementi innovativi che valorizzano i prodotti del territorio circostante, frutto dell’estro dello chef.

BARRIQUE ED EPOS

31 DICEMBRE – CENA DI CAPODANNO – BARRIQUE – € 190,00 a persona bevande incluse

Aperitivo di benvenuto con stuzzichini- Scampo crudo con cuore di carciofo e burrata- Macaron speziato con fegato grasso d’oca al cioccolato affumicato e marmellata di pompelmi- Risotto all’arancia e nero di seppie con ostriche e pomodoro secco- Triglia in tempura con puntarelle e maionese alle acciughe- Capriolo in crosta di olive di Gaeta e frutta secca con topinambur- Sfera di zucchero ripiena di spuma al panettone.

Dopo mezzanotte: Zampone, cotechino e lenticchie

1 GENNAIO – BRUNCH DEL PRIMO DELL’ANNO – EPOS – € 70,00 a persona bevande incluse.

Selezione di crudo con ostriche, gamberi rossi, tartare di branzino, carpaccio di salmone- Cocktail di gamberi e melone- Verdure miste in pastella- Tagliere di salumi e formaggi- Parmigiana di melanzane- Uova benedict con avocado, salmone affumicato, uova pochè e salsa hollandaise- Risotto ai frutti di mare- Lasagne- Stracciatella di pollo ruspante con capellini d’angelo- Baccalà in umido con olive, capperi e crostini- Abbacchio, costine di maiale e arrosticini alla brace- Cicoria strascinata- Broccoli- Spinaci alla romana- Insalata di puntarelle- Patate al forno con aglio e rosmarino- Pancake con sciroppo d’acero e frutti di bosco- Profiterole alla crema con cioccolato- Torta con pere e cioccolato- Macedonia di frutta fresca- Zuccotto

RISTORANTE VISTA – CASINA VALADIER – Situata in un angolo di raffinata quiete e relax, lontano dalla confusione della città ma al centro di essa, Casina Valadier accoglie gli ospiti, per pranzo e per cena, nel suo elegante ristorante che offre una cucina di territorio, italiana e laziale. Lo chef Massimo D’Innocenti propone piatti centrati sulla ricerca del prodotto e sulla ricchezza del racconto gastronomico romano. Dalla splendida terrazza e dalle sale del ristorante Vista, Casina Valadier abbraccia con lo sguardo la città intera, spaziando dall’Altare della Patria a San Pietro, e nei periodi invernali coccola gli ospiti aprendo le sue sale che offrono lo stesso panorama mozzafiato. La cena di Natale, ideata ad hoc dallo chef, sarà un viaggio gastronomico straordinario tra i sapori della tradizione capitolina, schietta e genuina ma con un tocco gourmand.

31 DICEMBRE – CENONE DI CAPODANNO – € 350,00 a persona vini inclusi.

Salmone selvaggio marinato al sommacco, avocado e anice verde- Crudo di gamberi rossi di Sicilia, caviale, puntarelle e melograno- Triglie in guazzetto con vellutata di fagioli zolfini del Pratomagno, occhi di canna e pomodori alla vaniglia- Tortelli di fagianella mantecati al fegato grasso, crema di zucca affumicata e castagne- Filetto di pezzata rossa in salsa di spugnole, tartufo e carciofo alla romana-giudea- Tartelletta ai marroni, cremoso al cioccolato “acero 95” e salsa di zucca mantovana- Piccole dolcezze di fine anno (zeste di arancia al cioccolato, dolci natalizi).

A mezzanotte cotechino con lenticchie di Castelluccio

VERVE – Nella storica Via Giulia, progettata e realizzata da Papa Giulio II (colui che perseguiva la città ideale) allo scopo di aprire un nuovo percorso nel cuore di Roma, VERVE Restaurant apre a distanza di secoli un nuovo cammino, stavolta gastronomico! Nato dall’amore di Renzo Valeriani e di sua moglie Eleonora Spagnoli per il buon cibo e la convivialità, VERVE è un luogo di grande fascino ed eleganza, avvolgente e lussuoso, dove tutto il colore si racchiude nei piatti dello chef Adriano Magnoli e della pastry chef Antonella Mascolo, comproprietari del ristorante. Il Natale di Verve sarà all’insegna della cucina tradizionale italiana, essenziale e genuina, trasformata e modellata però con tecniche di cottura innovative, nel totale rispetto delle materie prime di altissima qualità, provenienti da contadini e piccoli produttori delle campagne limitrofe.

31 DICEMBRE – CENONE DI CAPODANNO – € 150,00 a persona (bevande escluse).

Istantanee dalla Cucina- Scampi, Lenticchie nere e Cotechino- Capesanta, Tuberi e Radici- Manzo, Porcino, Nocciola e Melograno- Risotto, Burro e Parmigiano con Tartufo Bianco- Vitello BBQ, Patate, Cipolla e Ginepro- Aspettando il Dolce- Brioche sfogliata con uva passita e gelato alla crema ubriaca- Istantanee dalla Pasticceria.

ELIZABETH UNIQUE HOTEL – DONNA E. BISTROT – Nel cuore del quartiere Tridente, a due passi da Via del Corso e da Via Condotti, tra sfarzose vetrine e luci incantevoli, l’Elizabeth Unique Hotel sedurrà i suoi ospiti con il suo ambiente fuori dall’ordinario, elegante e raffinato, con il suo servizio impeccabile e con il calore speciale che caratterizza da sempre l’ospitalità italiana. Per vivere a pieno la magia delle feste, si avrà la possibilità di brindare insieme ad amici e parenti negli incantevoli spazi del Bar Bacharach oppure di gustare un pranzo o una cena natalizia comodamente seduti nel Donna E. Bistrot tra piatti della tradizione italiana e una straordinaria attenzione alle materie prime del territorio o ancora di rilassarsi sorseggiando un pregiato tè pomeridiano accompagnato dalla piccola pasticceria rigorosamente fatta in casa.

BAR BACHARACH

COMETA – 25 EURO A PERSONA

Selezione di salumi locali, formaggi freschi e stagionati accompagnati da miele di acacia- Ravioli al limone di Sorrento saltati con pomodoro datterino serviti su pesto di basilico- Rotolo di pasta bisquit alla crema di clementine

DONNOLA – 30 EURO A PERSONA

Sformatino di zucca, patate e zenzero con formaggio di capra e salsa di patate di Viterbo- Ravioli ai carciofi con salsa alle noci- Rape saltate con polpette di chianina e scaglie di caciocavallo podolico- Cheesecake agli agrumi

BALLERINA – 35 EURO A PERSONA

Pan brioche al formaggio con gamberi scottati e crema di zenzero- Tonno marinato con purea di melanzane e sale rosa essiccato- Millefoglie con zucca, porcini e tartufo- Sformato di Baccalà e peperoni cruschi su salsa di ceci- Polpo cotto a bassa temperatura e grigliato su cicoria ripassata piccante- Coppa Elizabeth

COCKTAIL DELLE FESTE – 15 EURO

Eggnog Elizabeth a base di rosso d’uovo, Cognac e panna servito con bastoncino di cannella e spolverata di cacao.

DONNA E. BISTROT

31 DICEMBRE – CENONE DI CAPODANNO – 125 euro a persona vini inclusi

Tartare di tonnetto fresco mango e lime, bocconcino di pane al basilico con stracciatella e cruditè di gamberi, polpettina di melanzana e pesce spada e mousse di Bufala- Maritozzo salato aromatizzato al crescione, servito con fonduta al tartufo nero di Norcia- Zuppa di astice con topinambur al profumo di mandarini- Risotto Carnaroli Gran Riserva con scampi e tartufo bianco di Alba- Gamberi reali in crosta di pasta kataifi serviti in cialda di fillo con crema di patate allo zenzero e crudo di porcini- Petto di anatra con uva caramellata, mela verde e tortino di sedano rapa- Cannoncino di cioccolato con ricotta e cannella su passata di lamponi- Brindisi Champagne Charles Vercy H. Blin- Dolci tipici delle festività- Lenticchie.

Vini in abbinamento: Berlucchi 61 Franciacorta- Roma Malvasia Puntinata Azienda Vinicola Federici- Roma Rosso DOC 2017 Azienda Vinicola Federici

IL MARCHESE – Il Marchese è un luogo senza tempo in cui si concentra tutto il bello di Roma: il sole, il gusto, la tradizione e il design hanno confluito insieme per dar vita a un ristorante unico e inimitabile. Nato dalla creatività e dalla determinazione di Davide Solari e Lorenzo Renzi, il Marchese è un ristorante cosmopolita ma fortemente radicato nella città e la sua anima, che si sdoppia tra la raffinatezza della nobiltà e la veracità del popolo, è solare, luminosa, sincera, vitale. Niente maschere, niente apparenze, nessuna sofisticazione: Daniele Roppo è infatti un cuoco, non uno chef di ispirazione francese, ma un uomo che orgogliosamente si sporca le mani cucinando come le nostre nonne e ama stupire, infatti, non per complesse ricette ma con la forza del prodotto e con la pulizia del sapore, affidandosi a piccoli produttori di territorio.

31 DICEMBRE – CENONE DI CAPODANNO: cenone e Brindisi 150 euro a persona, bevande incluse – cenone, Brindisi e tavolo oltre la mezzanotte con bottiglia 190 euro a persona –

Aperitivo di benvenuto- Carciofi alla romana ripieno di baccalà mantecato- Scampi ajo ojo e peperoncino- Bollito con salsa verde- Risotto al franciacorta, tartare di gamberi rossi, la sua riduzione e chips di zucchina allo zafferano- Polpo croccante alla mediterranea- Guancia di manzo brasata, sedano rapa e cavolo nero- Pandoro al pistacchio- Brindisi di mezzanotte con bollicine, cotechino e lenticchie.

31 DICEMBRE – DOPOCENA DI CAPODANNO: tavolo riservato e bottiglia per 5 persone 250€ – ingresso dopocena con 2 drinks 40€

MADRE – Nella splendida cornice del Roma Luxus Hotel si trova un giardino rigoglioso, una dimora luminosa calda accogliente, che come una madre ci accompagna in ogni momento della giornata dalla colazione fino a tarda notte. L’atmosfera è ospitale e rilassante, il tempo sembra scorrere lento, eppure, osservando con più attenzione non ci si ferma mai. Una madre che ci abbraccia e ci trasmette ci insegna a “compartir”: condividere e distribuire le pietanze preparate con lo stesso amore che solo una madre ci può mettere.

31 DICEMBRE – CENONE DI CAPODANNO – 100 euro a persona, bevande escluse.

Il nostro drink di benvenuto- Capasanta, rosmarino, limone, pepe rosa, gin- Maritozzo, seppie, carciofi- Salmone, rapa rossa, senape- Pizza 2.0- Maiale iberico, finocchi, tartufo nero- Mandorle, spumante, melograno- Maritozzo, lenticchie e cotechino- Calice di Moet Reserve Imperial a mezzanotte

GINGER SAPORI E SALUTE – Nato da un’idea di Dario Asara, Ginger Pantheon racconta una storia fatta di tradizione, di territorio, di sostenibilità, di benessere e di un viaggio tra le spezie e le erbe di terre lontane rimanendo a un passo dal pantheon, accolti in un salotto di una casa di campagna, raffinato e luminoso. Grazie alla chef Sharon Landersz, italiana di origini cingalesi, piatti e ricette appartenenti alla nostra memoria italiana e mediterranea, vengono avvolti in delicati profumi speziati, che li rendono piacevoli e inaspettati. Da Ginger, ogni piatto è un viaggio che porta piacevolezza e benessere nella vita di ogni giorno.

31 DICEMBRE MENU ALLA CARTA

CAMILLO B – Camillo B e le sue tante anime ci accompagnano durante tutta la giornata, dalla colazione che ci allieta la mattina al bistrot per il pranzo e la cena e al cocktail bar per la sera. La cucina conferma la volontà di recuperare tempo e vita sana. Attenzione alle cotture e prodotti di stagione si traducono in un menu fatto di proposte semplicemente buone con pane e dolci fatti in casa. Il filo conduttore che disegna la filosofia di CamilloB è il relax. Cibo inteso come momento di pausa, di socialità e conversazione.

31 DICEMBRE – APERITIVO DA CAMILLUCCIO – 15 euro a persona con drink e abbinamento tapas (dalle 18:00 alle 20:00)

31 DICEMBRE – CENONE CAPODANNO DA CAMILLO B – adulti 80 euro bevande escluse

MENU DI CARNE

Uovo Croccante su patata fondente, insalata di bosco e scarola liquida- Gnocchetti di patate con porcini, tartufo nero pregiato e fonduta di formaggio piemontese alle erbe- Filetto di manzo alla Rossini, pan brioche, foie gras e verdure baby classate- Degustazione di cioccolato

MENU PESCE

Fiore di zucca in tempura ripieno di sgombro e tartufo su Creme Fraiche- Tortello ripieno di baccalà al ragù di atice e gamberi- Trancio di ricciola alla griglia, pack choy brasato e salsa al sake, lime e soia- Ispirazione di lamponi

MENU BAMBINI (25 euro)

Tortellini di carne fatti in casa con pomodoro fresco del Piennolo e parmigiano reggiano 26 mesi- Bocconini di pollo croccante con panatura ai cereali- Patatine fritte- Donut al cioccolato o pizza alla Nutella- Lenticchie di mezzanotte e Champagne

PANTALEO – Pantaleo – Food, Wine, Mixology è tutto ciò: è un locale ove coloro che desiderano bellezza e cose buone, fatte con dedizione e scelte con sapienza, possono ritrovarsi nel pieno centro di Roma, tra Piazza Navona e Campo de’ Fiori, senza orari. Qui il grigiore della quotidianità scompare e al suo posto appaiono il rosso e l’oro, colori romani e del papato, appassionati e appassionanti e quali colori migliori per le feste natalizie che scalderanno i clienti insieme alla ricercatezza del loro menu.

31 DICEMBRE – menu di capodanno con live music Ronnie & The Midnight Rumber – 130€ a persona

Aperitivo di benvenuto- Champagne Cordon Rouge Brut Mumm- Tartare di tonno pinne gialle con avocado e cipolla croccante di Tropea- Tartare di salmone ai tre pomodori con capperi di Pantelleria fritti- Tartare di ricciola con stracciatella di melanzane e castagne- Risotto agli scampi con profumo di linee e mirtilli- Gnocchetti verdi alla Lindo ci pesce spada, melanzane e menta- Orata al cartoccio con broccolo viola, finocchio gratinato e zucca alle mandorle- Sgroppino al limone e champagne- Croccante di cioccolato e fiori di finocchietto con cuore di mascarpone alla soia e riduzione al mosto- Panettone e crema pasticcera- Brindisi di mezzanotte con lenticchie e cotechino e calice di champagne

LEVYTA by QUEEN MAKEDA – Levyta nasce da Queen Makeda Grand Pub a completamento di un viaggio nel gusto raccontato attraverso le birre, in un percorso gustativo, olfattivo, visivo e tattile. Tutti i sensi sono coinvolti in una scoperta continua seppur semplice, immediata come quella della pizza, una pietanza antica che sa sempre stupire. Infatti, arrivare da Levyta significa migrare, attraverso i sapori, da oriente a occidente, lasciandosi andare a un gioco gastronomico, uscendo dagli schemi classici della ristorazione.

1 E 6 GENNAIO- GRAND BRUNCH DELLE FESTE con ANIMAZIONE PER I BAMBINI adulti 25 euro, bambini 15 euro

Buffet illimitato di piatti internazionali e della nostra tradizione, dolci fatti in casa sul Kaiten.

Menu kids per i bambini

GRUÈ PASTICCERIA – Gruè nasce dall’arte pasticcera di Marta Boccanera e Felice Venanzi, due giovani talentuosi pasticceri che, scoprendo una grande passione, hanno cambiato il loro futuro per trasformarla in una realtà di vita. Gruè rappresenta un modo nuovo di fare pasticceria, benedetta dal guru internazionale Iginio Massari, che ha dato il benvenuto a Felice nell’Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani, da lui creata per riunire l’eccellenza italiana. Il laboratorio di pasticceria che hanno voluto realizzare è una vera fucina di idee, nuovi accostamenti e tecniche per produrre i migliori dolci di tradizione e presentarne di completamente nuovi e originali. Il panettone, il dolce che li rappresenta, vincitore di numerosi e prestigiosi premi.

Per Capodanno propongono tantissimi dolci artigianali come il panettoni classico, il gianduioso, quello al caffè (secondo classificato tra i 15 migliori panettoni d’Italia a Panettone senza Confini 2019) e quello al caramello salato, il pandoro classico, alberi e palline dall’arte cioccolatiera in tanti colori e forme, casette natalizie, torroni artigianali, puzzle e tazze di cioccolato.