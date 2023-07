Bofrost apre 2 ristoranti a Milano, testa menu con cibi surgelati

Bofrost apre due ristoranti a Milano in cui saranno serviti solo surgelati, il prodotto commercializzato dal marchio. Le sedi sono in via Plinio 1 e via Cesare Correnti 20. L’azienda tedesca, specializzata da oltre 50 anni nella vendita a domicilio di surgelati e gelati, propone e testa un nuovo format che offre la possibilità di mangiare piatti surgelati, cucinati (o forse sarebbe meglio dire scongelati e riscaldati) appositamente per il cliente, ma anche acquistabili per asporto o delivery.

Nei due locali è anche possibile acquistare i prodotti confezionati del catalogo Bofrost: i surgelati già da adesso, mentre a breve arriveranno anche i freschi (anche questi prodotti, come i piatti cucinati, sono disponibili per il delivery). Viene proposta al cliente una selezione di primi piatti per la categoria ‘business food’, ideale per le pause pranzo in ufficio, con verdure, piatti asiatici e dessert. L’Italia, insieme al Lussemburgo, sarà campo di prova del modello di ristoro.

“Abbiamo studiato questa novità per raggiungere una clientela metropolitana che è perfettamente in target con le proposte di Bofrost, adottando una formula che ben si sposa con le esigenze di chi lavora o risiede nel centro cittadino”, ha dichiarato l’AD di Bofrost Italia Gianluca Tesolin. “Persone alla ricerca di una pausa pranzo diversa, veloce ma allo stesso tempo sana e gustosa, così come di modalità di asporto e delivery più adatte alla vita di città“, ha specificato. Tesolin sottolinea che non si tratta di uno stravolgimento del proprio modello, ma “della volontà di soddisfare bisogni sempre più diversificati, affiancando soluzioni innovative a quelle già note e apprezzate”.

Gli italiani consumano sempre più surgelati

Nel 2022 gli italiani hanno premiato i surgelati, scegliendoli sempre di più nella loro vita quotidiana. E’ quanto emerso dal ‘Rapporto Annuale sui Consumi dei prodotti surgelati’ di Iias (Istituto italiano alimenti surgelati), che ha fotografato l’andamento del settore in Italia lo scorso anno.

Secondo il rapporto, “i consumi hanno sfiorato il milione di tonnellate, raggiungendo quota 990.713, crescendo a volume del +1,2%, in controtendenza rispetto all’alimentare in generale (-4,4%). Il consumo pro capite ha registrato un nuovo record, con 16,8 kg di media di surgelati consumati a persona, contro i 16,6 del 2021. Determinante nella crescita il Fuoricasa, che ha segnato un +17,1%. A crescere è anche il fatturato del comparto surgelati (+9%), arrivato a 5,3 miliardi di euro”.