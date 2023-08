Chi dice “Ti Amo” per primo, l’uomo o la donna? La risposta in uno studio

Nelle dinamiche delle relazioni amorose, c’è un momento carico di emozione e significato: quando si dice “Ti amo” per la prima volta. Uno studio condotto dalla Abertay University di Dundee ha esaminato come questo momento si sviluppa attraverso diverse culture, sfatando alcuni stereotipi di genere comuni. La ricerca, pubblicata nel Journal of Social and Personal Relationships, rivela che, contrariamente alle aspettative, è spesso l’uomo a confessare i propri sentimenti amorosi per primo.

E’ l’uomo a dire Ti Amo per primo: lo studio

Secondo i dati raccolti da uno studio che ha coinvolto 3.109 adulti provenienti da varie parti del mondo, tra cui Australia, Brasile, Cile, Colombia, Francia, Polonia e Regno Unito, l’uomo è solito dire “Ti amo” dopo circa 107 giorni di frequentazione, che corrispondono a tre mesi e mezzo. D’altro canto, per le donne, questa dichiarazione arriva in media dopo 122 giorni, ovvero quattro mesi.

La ricerca ha analizzato anche il momento in cui le persone iniziano a pensare di dichiarare il proprio amore, sebbene non lo facciano effettivamente. In questo caso, la differenza tra uomini e donne si riduce notevolmente. Le donne, in media, iniziano a pensare di confessare il proprio amore dopo circa 77 giorni dall’inizio di una relazione, mentre gli uomini ci impiegano in media 69 giorni.

Sfida agli stereotipi di genere

Uno degli aspetti interessanti emersi dallo studio è che i risultati sfidano alcuni stereotipi di genere. Sebbene spesso si creda che le donne siano più propense a esprimere i propri sentimenti per prime, i dati dimostrano che è più comune per gli uomini confessare l’amore nelle prime fasi di una relazione. Tuttavia, è importante considerare che la memoria potrebbe influenzare la percezione di quando esattamente è avvenuta la confessione.

Sia gli uomini che le donne hanno dimostrato di accogliere positivamente le dichiarazioni d’amore da parte del partner, evidenziando la gioia e la felicità che queste confessioni portano alle relazioni.

Sebbene lo studio abbia offerto una panoramica interessante delle dinamiche delle relazioni amorose attraverso diverse culture, è importante notare che l’Africa e l’Asia non sono state incluse nella ricerca. Inoltre, i ricercatori sottolineano che l’interpretazione dei dati dovrebbe tenere conto della possibile inesattezza dei ricordi delle persone riguardo al momento esatto delle confessioni d’amore.

In conclusione, l’amore è un sentimento universale che attraversa culture e confini, eppure le modalità di espressione possono variare significativamente. Questo studio ci offre uno sguardo affascinante su come le persone in diverse parti del mondo affrontano il momento cruciale di dire “Ti amo” per la prima volta, dimostrando che le emozioni umane sono complesse e sfaccettate, indipendentemente dal genere.