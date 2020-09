Victoria Beckham è ormai stilista affermata e influencer di moda. Non c’è capo da lei indossato che non diventi un trend di stagione.

Sappiamo che probabilmente stai pensando ancora agli abiti estivi, ma noi ti avvisiamo: in una Storia di Instagram postata ieri, Victoria Beckham ci ha fatto sapere che la stagione del tweed è di nuovo alle porte.

Sarà che a Londra, dove si trova la stilista, le temperature si aggirano già intorno ai 15 gradi. Sarà che Victoria è sempre avanti quando si tratta di moda.

Eppure, sembra che l’ex cantante ci stia dando un suggerimento: il tweed scozzese ci accompagnerà per tutto l’autunno 2020. Quindi, se ancora non avete un blazer di questo tipo, vi suggeriamo di correre ai ripari.

Nello specifico, Victoria ha scelto un blazer in tweed con stampa scozzese del suo omonimo marchio. Costo? Circa 1500 euro.

Victoria Beckham INSTAGRAM.COM/VICTORIABECKHAM

La giacca, in perfetto stile inglese, sarebbe adatto per una battuta di caccia con la famiglia reale, oppure per un brunch in giardino.

Se adori questo stile ma non vuoi prosciugare tutti i tuoi risparmi, abbiamo trovato quello che fa per te.

Dopotutto anche noi, proprio come Harry e Meghan, siamo finanziariamente indipendenti dalla corona inglese.

Per questo motivo, non è necessario spendere migliaia di euro per copiare il look della stilista.

Girando per il web abbiamo scovato alcune alternative low cost alla giacca di Victoria, dall’aspetto raffinato e che non costano quasi 2000 euro. Un buon compromesso se vuoi imitare i suoi look pur non spendendo una fortuna.

Abbiamo trovato 3 opzioni che puoi acquistare in questo momento senza dissanguare il portafoglio e che saranno perfette per il tuo stile Frogmore Cottage personale.

Mango, giacca in tweed strutturata a quadri

Acquista ora: € 59,90 ; mango.com

Uniqlo Giacca Tweed donna in misto lana

Acquista ora: 59,90 € ; uniqlo.com

H&M Blazer dritto in tweed a quadri

Acquista ora: € 69,99; hm.com