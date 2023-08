Rihanna, la famosa cantante, attrice, modella e imprenditrice barbadiana, ha dimostrato ancora una volta di essere una vera icona di stile e di normalizzare l’allattamento in pubblico. Recentemente è stata fotografata mentre allattava il suo piccolo RZA di 15 mesi, promuovendo contemporaneamente la sua linea di abbigliamento per la maternità.

Rihanna sorridente allatta in pubblico

L’immagine di Rihanna che allatta il suo adorabile bambino è stata condivisa su Instagram dall’account ‘savagexmaternity’, che fa parte della sua linea di abbigliamento intima Savage X Fenty. Nel post si può leggere: “Non il tuo reggiseno per allattamento di tua mamma – disegnato da @badgalriri, approvato da baby RZA.”

Questo gesto rappresenta un importante messaggio di normalizzazione dell’allattamento in pubblico e di sostegno alle mamme che desiderano farlo con comfort e stile.

La linea di abbigliamento maternità di Rihanna offre una gamma di capi pensati appositamente per le mamme durante la fase dell’allattamento. Tra questi, spicca il reggiseno per allattamento indossato da Rihanna stessa nella foto. Questo non solo offre funzionalità pratiche per l’allattamento, ma è anche progettato con l’estetica unica e alla moda che caratterizza il brand Savage X Fenty.

Un sostegno alle mamme

La scelta di Rihanna di posare per queste foto non solo celebra la maternità e l’allattamento, ma mette anche in risalto l’importanza di sostenere le mamme e le loro esigenze durante questa fase speciale della vita. Inoltre, la presenza del piccolo RZA nella campagna dimostra un legame affettivo e un momento condiviso tra madre e figlio, catturando un istante di tenerezza e intimità.

Rihanna è in attesa del suo secondo bambino, e il suo piccolo RZA è frutto della relazione con il rapper A$AP Rocky. La sequenza di foto con RZA allattato al seno, con il dito in bocca e addormentato, è un ritratto dolce e autentico di una madre che gode di questi preziosi momenti con il suo bambino.

In un’epoca in cui la normalizzazione dell’allattamento in pubblico è ancora un argomento dibattuto, Rihanna si pone come un esempio positivo, sfatando tabù e dimostrando che l’allattamento è un atto naturale e meraviglioso da celebrare. La sua linea di abbigliamento maternità non solo offre comfort e praticità alle mamme, ma le rende anche protagoniste di uno stile che abbraccia la maternità con gioia e orgoglio.