Rihanna incinta: l’annuncio sul palco dell’half time del Superbowl

Rihanna è incinta: la cantante ha invaso il Super Bowl con una performance esplosiva (che può essere vista interamente su Youtube) al termine della quale i suoi rappresentanti hanno confermato ai media la sua evidente seconda gravidanza con A$AP Rocky. La pancia della sua prima gravidanza è apparsa sulla copertina di Vogue USA.

Rihanna è tornata sul palco dell’half time del Superbowl dopo sette anni. Per l’occasione, la popstar ha regalato una straordinaria performance. E proprio da quel palco ha voluto svelare la sua seconda gravidanza. A nove mesi dalla nascita del primogenito, Rihanna è di nuovo incinta dal compagno A$AP Rocky. La gravidanza è stata poi confermata dal suo staff.

Stavolta, in vista dei 13 minuti dell’half time, la cantante si è presentata con una tuta rosso su rosso di Loewe con piumino di Alaïa e guanti Pieter Mulier. Una performance che non ha deluso le aspettative quella di Rihanna, che si è esibita su una piattaforma sospesa affiancata da decine di ballerini vestiti di bianco. La cantante ha scelto di presentare alcuni dei suoi più grandi successi, da “Bitch better have my money back” a “Diamonds”, “Work” e “Wild thougts”.

La sua prima gravidanza e il rapporto con la carriera

La cantante aveva detto che l’esser diventata mamma di un bimbo adesso di nove mesi l’aveva incoraggiata a tornare sul palco. “Quando diventi mamma – aveva spiegato – c’e’ qualcosa che ti succede dentro, un momento in cui pensi che puoi conquistare il mondo. E il Super Bowl è uno dei più grandi palcoscenici, così da una parte ti fa paura, ma dall’altra è la sfida più grande di tutte: ed è importante che mio figlio lo veda”.

La seconda gravidanza di Rihanna arriva a nove mesi dalla nascita del primogenito, nato a maggio 2022. Il nome del bambino non è mai stato reso noto perché la cantante ha deciso di vivere la maternità rigorosamente lontano dai riflettori.