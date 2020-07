View this post on Instagram

اليوم بين جبال عجلون وخضارها وهواها النقي… شكرا لأهالي عجلون وفريق عمل سواح ومحمية غابات عجلون على مشاركتي تفاصيل عملهم #الأردن #حب_الأردن Majestic mountains, green landscapes, fresh air…There’s nothing better than a day spent in picturesque Ajloun! Thank you to the warm people of Ajloun and to the Sawwah and Ajloun Forest Reserve teams for the memorable visit today #Jordan #LoveJO