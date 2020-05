Bella Hadid è una delle modelle più popolare del pianeta.

Insieme alla sorella Gigi ha calcato le passerelle dei più importanti stilisti del pianeta.

Tra i segreti di bellezza della top model per avere uno sguardo intenso ci sono le Celestial Black Diamond Eye Masks (8 pezzi per 85 euro).

Altra modella che è solita usare i patch prima dei fashion show è l’angelo di Victoria’s Secret Candice Swanepoel.

Questi i benefici della maschera per occhi usata da Bella Hadid.

Le eye masck sono di facile assorbimento, con vitamine, peptidi e retinolo.

Ringiovaniscono la pelle e illuminano lo sguardo.

Riducono la comparsa di segni e rughe.

Riducono i segni di disidratazione.

Altri prodotti amati dalla celebrities.

L’attrice Sarah Jessica Parker adora la crema La Roche-Posay‘s Toleriane Fluide Soothing Protective Moisturizer.

Il prezzo varia in base ai rivenditori ma si può trovare anche a 14,45 euro.

“È incredibile”, ha detto Sarah Jessica Parker. “È l’unica crema idratante che uso da sempre”.

La crema mantiene la pelle sana, elastica e levigata.

Julia Roberts adora invece la crema Weleda Skin Food.

Questa crema è acquistabile su Amazon al prezzo di 9, 57 euro.

Una cifra decisamente accessibile se comparata ad altri prodotti dei brand più noti.

Tra le sue fan c’è anche Victoria Beckham, che la usa in abbinamento all’olio di cocco.

La crema è adatta per chi ha una cute molto secca, dunque se avete il problema opposto, la pelle grassa, non fa per voi.

In occasione dei Golden Globes del 2020, il truccatore dell’attrice Scarlett Johansson, Frankie Boyd, ha reso noti alcuni dei prodotti utilizzati per rendere la pelle di Scarlett Johansson impeccabile.

Tra i prodotti utilizzati ce ne sono due che sono decisamente una garanzia di successo: La Mer Moisturising Soft Cream e La Mer Renewal Oil.