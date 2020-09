Pippa Middleton ama sfoggiare un fisico asciutto e tonico. La sorella di Kate è diventata mamma del suo primo figlio nel 2018 e la remise en forme è stata davvero rapida.

Merito non solo di tanta attività fisica, ma anche della dieta Sirt, regime alimentare che ormai segue da diversi anni.

Conosciuta anche come “dieta del vino rosso e del cioccolato”, la dieta Sirt è stata messa a punto dai nutrizionisti Aidan Goggins e Glenn Matten, autori del libro “Sirt, la dieta del gene magro”.

Questa dieta, amata da Pippa Middleton, si basa sui cibi sirt, che secondo i nutrizionisti ci aiutano a perdere peso.

I cibi sirt contengono particolari sostanze nutritive che, secondo i due medici nutrizionisti, attivano dei geni che ci fanno dimagrire.

Questi cibi contengono le sirtuine, dei regolatori del metabolismo che aiutano a bruciare i grassi.

Secondo gli autori della dieta, nella prima settimana si può perdere oltre 3 chili senza privazioni di alcun tipo. Basta scegliere determinati alimenti, genuini e facilmente reperibili che, combinati fra loro o con altri ingredienti, danno origine a piatti gustosi.

Tra questi ci sono il vino rosso, il cacao, il sedano, il peperoncino, il cavolo, il caffè, l’olio extra vergine di oliva, il tè verde matcha e molti altri per un totale di 20.

Le due fasi della dieta Sirt

Durante i primi tre giorni si dovrebbero assumere solo 1000 calorie al giorno, includendo l’assunzione di tre succhi verdi e un pasto solido, entrambi aventi cibi Sirt.

Dal quarto giorno le calorie aumentano a 1500 e i succhi diminuiscono.

Segue una fase di mantenimento per 15 giorni.

I cibi sirt che mangia Pippa Middleton

Vediamo nel dettaglio alcuni degli alimenti principali della dieta Sirt

Innanzitutto il vino rosso: nella dieta Sirt il vino non è bandito. Importante però scegliere quello rosso, ideale per perdere peso grazie al suo alto contenuto di resveratrolo, una sostanza che attiva le sirtuine. I nutrizionisti consigliano di bere non più di mezzo bicchiere a pasto, meglio se accompagnato da altri super cibi sirt.

Pippa Middleton, poi, non si fa mai mancare la cipolla rossa. Possiede la più alta concentrazione di quecitina, che attiva la situina. È importante mangiarla cruda, per mantenere inalterati i livelli di nutrienti contenuti.

Il cavolo è tra le verdure che contengono maggiori quantità di quercetina, che attiva la sirtuina. Inoltre, è un alimento ricco di altre sostanze nutritive ed è facile da reperire.

Oltre al cavolo, anche il radicchio è uno degli alimenti che Pippa Middleton inserisce nella sua dieta settimanale. Questo ortaggio è ricco di leutolina, sostanza che attiva la sirtuina.

Anche il caffè contiene le sirtuine. Secondo la dieta sirt, se ne dovrebbe bere non più di 3 tazzine al giorno, ovviamente senza zucchero.

Il peperoncino più ricco di sitruine è quello thailandese, da usare per rendere gustoso ogni piatto e riattivare il metabolismo. Aggiungetelo ai primi piatti, ai secondi, alle minestre alle verdure e… anche al cioccolato!

A proposito di cioccolato, buone notizie! Non è solo buono, ma anche ricchissimo di flavonoidi, sostanze che attivano le sirtuine. Potete mangiarne sino a tre quadratini al giorno per fare il pieno di antiossidanti e perdere peso, combattendo il senso di fame. Meglio scegliere quello fondente per limitare le calorie