Pippa Middleton è stata fotografata tra le vie di Londra. La sorella della duchessa di Cambridge ha sfoggiato un altro dei suoi outfit casual, protagonisti assoluti del 2020, causa pandemia da coronavirus.

La sorella minore di Kate indossava il cappotto “Penelope” in tessuto principe di Galles, firmato Alexa Chung. Prezzo: 730 euro. Sotto pantaloni e un dolcevita, ai piedi scarpe da ginnastica Jimmy Choo.

La socialite aveva gli occhi coperti da un paio di occhiali da sole scuri e camminava per strada con il telefono in mano.

Il brand Alexa Chung è un punto di riferimento per articoli in stile vintage, salopette e magliette, ma anche per giacche chic come questo cappotto scozzese.

Il capo è stato indossato dalla stilista stessa, così come da altre celebrità come Reese Witherspoon. Adesso sappiamo che è anche uno dei preferiti di Pippa Middleton.

Il maxi cappotto doppiopetto in tessuto fantasia principe di Galles, con cintura da annodate in vita, è tra l’altro uno dei must have della stagione.

Nelle scorse settimane Pippa è stata con un altro comfy look: dei pantaloni di velluto blu, abbinati a scarpe da ginnastica bianche e un cappotto montgomery largo con tasche.

Anche Kate Middleton e Letizia Ortiz ama le fantasie scozzesi.

La moglie di William ha già sdoganato la fantasia nei mesi scorsi, così come la regina di Spagna.

La giacca scelta da Doña Letizia era firmata Sandro Paris e apparteneva alla collezione autunno inverno 2018.

La moglie di Felipe VI ha abbinato il blazer a una maglia e dei pantaloni total black, inclusi i mocassini firmati Massimo Dutti e la borsa Carolina Herrera.

A ottobre Kate ha scelto un outifit casual ma super glamour: look total black composto da pantaloni skinny, maglia a collo alto e ankle boots e reso glamour dalla scelta di una giacca grigia smart-chic firmata Smythe.