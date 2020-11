Pippa Middleton è stata avvistata mente faceva delle commissioni nel centro di Londra lo scorso martedì.

La sorella di Kate Middleton indossava dei pantaloni di velluto blu, abbinati a scarpe da ginnastica bianche e un cappotto montgomery largo con tasche.

Anche Pippa ha ceduto al comfy look, protagonista assoluto del momento, soprattutto a causa delle restrizioni da coronavirus, che hanno messo il guardaroba elegante in pausa.

Non è difficile immaginare perché anche la sorella di Kate abbia approfittato di questi giorni per uscire e badare poco agli obiettivi dei fotografi.

Da domani nel Regno Unito inizia un nuovo lockdown nazionale di 4 settimane, che durerà fino al 2 dicembre.

Una misura che lo stesso premier ha definito dolorosa ma necessaria per “contenere” la seconda ondata di contagi da coronavirus.

Ma anche per allontanare la prospettiva d’una minaccia “esistenziale” di sovraffollamento degli ospedali del servizio sanitario del Regno (Nhs).

I pantaloni in velluto per copiare il look di Pippa Middleton.

Sul sito di ecommerce Zalando abbiamo individuato alcuni modelli per ricreare l’outfit casual da giorno della sorella di Kate.

Per esempio i Cecilia Trousers di Gina Tricot a 19,99 euro, disponibili anche nella variante rosa.

Questo è il pantalone più simile a quello della cognata di William. Anche il prezzo è decisamente accessibile.

Date un’occhiata anche a questi Wide Leg Trousers di Missguided, prezzo 48,99 euro.

Sempre dello stesso brand c’è questa alternativa a 39,99 euro, ma in questo caso il modello è molto più elegante e forse non ideale da abbinare sopra le scarpe da ginnastica.

Ben meno economici i pantaloni in velluto blu firmati Paul Smith, che costano 519,99 euro.

Pippa Middleton ha arrotolato i pantaloni per renderli più corti, in modo da indossarli con le scarpe comode.

Potete seguire le sue orme, se proprio non volete fare un salto dalla sarta. In alternativa, via libera a degli stivali con tacco.

Foto di seguito dal sito Zalando.