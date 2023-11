Patrick Dempsey è l’uomo più sexy del mondo secondo People

La notizia ha fatto il giro del mondo e i fan non possono fare a meno di esultare: Patrick Dempsey, l’indimenticabile Derek Shepherd di Grey’s Anatomy e icona del film della Ferrari, è stato incoronato come l’uomo più sexy del mondo secondo la prestigiosa classifica annuale della rivista People. Vediamo allora i dettagli di questa coronazione, il percorso di Dempsey fino a questo prestigioso titolo e le sue reazioni sincere e umili alla notizia.

Il Trionfo di McDreamy

L’attore, noto per il suo ruolo di McDreamy (Dottor Stranamore in italiano) in Grey’s Anatomy, ha finalmente ottenuto il titolo ambito di “Uomo più Sexy del Mondo“. Dopo aver sfiorato la vittoria nel lontano 2007, Dempsey ha commentato scherzando di essere sempre stato la damigella d’onore. Tuttavia, il suo entusiasmo è palpabile nel riconoscimento ottenuto, evidenziando come questo successo arrivi in un momento significativo della sua vita.

La Reazione di Patrick Dempsey

Quando Dempsey ha ricevuto la notizia, è rimasto letteralmente scioccato, pensando inizialmente fosse uno scherzo. Questo momento sincero e umano aggiunge un tocco di umiltà alla sua personalità, dimostrando che, nonostante la sua fama, resta un individuo autentico. La sorpresa e la gratitudine sono emerse durante le sue dichiarazioni, rendendo l’intero evento ancor più speciale per i suoi sostenitori.

Vita Personale e Professionale

Oltre alla sua carriera di successo come attore, Dempsey è anche un pilota di auto da corsa, un ruolo che interpreta nel prossimo film “Ferrari”. Sposato con Jillian Fink, una rinomata make-up artist, la coppia ha tre figli, rendendo Dempsey non solo una star di Hollywood ma anche un devoto padre di famiglia. La sua partecipazione al mondo della beneficenza, con la fondazione lanciata nel 2020 per sostenere i malati di cancro, dimostra il suo impegno oltre lo schermo.

Aspettando ‘Ferrari’

Il legame di Dempsey con il mondo automobilistico è evidente non solo nella sua vita reale ma anche sul grande schermo, dove interpreta il ruolo del pilota Piero Taruffi nel film “Ferrari”, atteso con ansia dai suoi fan e dagli appassionati di auto sportive.