Meghan e Harry, cosa pensa del loro matrimonio l’ex direttore di Vanity Fair

Il matrimonio di Meghan e Harry durerà “anni anziché decenni”, secondo l’ex redattore di Vanity Fair, Graydon Carter. Il giornalista crede che la coppia non sia destinata a rispettare la promessa “finché morte non ci separi”. “Misurerei la durata del matrimonio in anni anziché in decenni”, ha detto Carter, 74 anni, al Sunday Times in un articolo pubblicato domenica.

Il co-fondatore di Air Mail ha aggiunto che crede che la duchessa di Sussex abbia ottenuto tutto ciò che desiderava dal suo matrimonio con il principe per rilanciare la sua carriera a Hollywood. “Penso che abbia aggirato il povero Harry e abbia ottenuto ciò che voleva: notorietà, denaro e un titolo”, ha aggiunto. “Se ci fosse uno spettacolo ‘Real Housewives of Montecito’ in lavorazione, lei sarebbe un successo“, ha scherzato.

Meghan e Harry si sono dimessi dai loro doveri reali due anni dopo essersi sposati nel 2018. La coppia si è trasferita a Montecito, in California, dove i due vivono insieme ai loro due figli: il principe Archie, 4 anni, e la principessa Lilibet, 2. Dalla frattura con la royal family, i Sussexes hanno deciso di creare un loro brand, facendolo valere tra i pezzi grossi di Hollywood. Da Netflix a Spotify al libro di memorie di Harry, “Spare”, i duchi stanno cercando di andare avanti facendo leva solo sulle loro forze.

Almeno per il momento, la loro relazione sembra più solida che mai, al di là di quanto ipotizzato da vari esperti reali. Fare previsioni sul loro futuro prossimo non è facilissimo, considerando che forse loro stessi non sono ancora certi di ciò di cui si occuperanno negli anni a venire. Quel che è certo è che ormai sono integratissimi nel panorama di Hollywood, prendendo parte a feste ed eventi sia privati che pubblici. Ultimo, il concerto della cantante Katy Perry.