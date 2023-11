Jennifer Aniston distrutta per la morte di Matthew Perry, amici preoccupati

La notizia della morte di Matthew Perry ha scosso profondamente Jennifer Aniston e gli amici più stretti. Secondo quanto riportato da Page Six del New York Post, l’attrice è “distrutta” dalla perdita del suo amato collega di Friends. Questa tragedia rappresenta per Aniston la seconda perdita significativa in meno di un anno, dopo la morte del padre, John Aniston, avvenuta nel novembre 2022.

La morte di Matthew Perry

Perry è stato trovato annegato nella vasca idromassaggio della sua villa a Pacific Palisades, Los Angeles. La notizia ha gettato nell’afflizione non solo Jennifer Aniston ma anche Courteney Cox, co-protagonista di Friends, le quali sembrano essere le più colpite tra i sopravvissuti del celebre cast.

Il legame tra Jennifer Aniston e Perry

Il legame tra Aniston e Perry è sempre stato forte, come confermato dalle dichiarazioni dello stesso Perry in un’intervista dell’anno precedente. L’attore aveva rivelato che Jennifer era stata la prima a confrontarsi con lui riguardo alle sue dipendenze, manifestatesi durante le riprese di Friends. “Lei è quella che mi è stata più vicino, e le sono davvero grato per questo,” aveva affermato Perry.

La morte di Matthew Perry ha segnato profondamente Jennifer Aniston, che sta lottando per accettare la perdita del caro amico e collega. Fonti vicine all’attrice riferiscono che sta cercando di riprendersi, ma l’impatto emotivo è stato devastante.

La scorsa settimana, Aniston, insieme a Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc, ha partecipato al funerale di Matthew Perry. La cerimonia è stata intima, ma ha rappresentato un momento commovente in cui il cast di Friends ha potuto condividere il dolore della perdita. La sepoltura, accompagnata dalla canzone “Don’t Give Up” di Peter Gabriel e Kate Bush, è stata un’occasione per onorare la memoria di Perry.

In questo momento difficile, gli amici sono preoccupati per Jennifer Aniston, sperando che trovi la forza necessaria per superare questa nuova tragedia nella sua vita.