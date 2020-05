Le creme al retinolo per la cura delle pelle hanno dei risultati sorprendeti. Vediamo 5 tra le migliori creme al retinolo che abbiamo provato.

La crema per il contorno occhi è un prodotto per la skincare che da sempre divide i giudizi delle persone. C’è infatti chi ritiene essenziale utilizzare una crema appositamente studiata per il contorno occhi, zona molto delicata. Altri, invece, sostengono che sia sufficiente utilizzare una crema idratante per il viso.

Ma non importa tu come la pensi: se hai iniziato a notare qualche ruga o linea sottile, dovresti pensare di aggiungere alla tua skincare una crema per il contorno occhi anti invecchiamento, soprattutto quelle con retinolo.

Il retinolo

Le creme antirughe alla vitamina A, presente come retinolo o retinil palmitato, hanno un’azione biologica riconosciuta e non mancano le prove cliniche della loro efficacia. Rendono la pelle davvero più liscia e attenuano i segni del tempo.

I retinoidi, applicati per via topica, possono bloccare la degradazione del collagene del derma e migliorare lo stato della pelle, lasciandola più morbida.

Attenzione però a possibili irritazioni, che cambiano da soggetto a soggetto. Le molecole “rigeneranti”, come l’acido glicolico o il retinolo, reagiscono con la luce del sole provocando irritazioni cutanee.

E’ meglio iniziare ad usare le creme al retinolo per il contorno occhi in modo graduale. Per iniziare, il dermatologo Michele Farber del Schweiger Dermatology Group di New York suggerisce di applicare le creme al retinolo una o due volte a settimana. E cerca di capire come reagisce la tua pelle:

“Sebbene le creme al retinolo possano essere ottime contro alcuni problemi della pelle, è molto importante iniziare lentamente e lasciare che la pelle si abitui agli ingredienti”, afferma il dott. Farber.

Detto questo, in commercio c’è un’enorme quantità di creme al retinolo. Noi, abbiamo selezionato le 5 migliori creme al retinolo secondo la nostra esperienza, recensioni e commenti di chi le ha acquistate.

La migliore per le pelli sensibili: L’Oréal Paris Revitalift Triple Power

Il retinolo è un ingrediente must-have per le creme anti invecchiamento. Tuttavia, può risultare troppo aggressivo per le pelli sensibili. Il palmitato di retinile è un retinoide delicato, una buona opzione la pelle sensibile. Ed è proprio questa la forza del trattamento occhi Revitalift di L’Oreal Paris. Insieme al palmitato di retinolo, è anche ricco di vitamina C, illuminante, e acido ialuronico, per un effetto rimpolpante.

Per acquistarlo: 10,31 €; amazon.it

Il megliore per la notte: Peter Thomas Roth Retinol Fusion Eye Cream

Tra le migliori creme al retinolo, questa di Peter Thomas Roth vale una menzione. Mentre dormi, questa potente crema rilascia retinolo nella zona sotto gli occhi, trattando le linee sottili, migliorando la consistenza della pelle e minimizzando le occhiaie. Burro di karité e antiossidanti completano la formula per una maggiore idratazione.

Per acquistarla: 54,86 €; amazon.it

La migliore per trattare rughe: La Roche Posay Redermic R, concentrato correttore anti-età intensivo.

L’adenosina e il retinolo linoleato sono il mix segreto di questa crema anti-età di La Roche-Posay. Insieme, questi due ingredienti lavorano per minimizzare la comparsa di rughe. Nella formula è presenta anche acido ialuronico, levigante, e caffeina, per risvegliare lo sguardo.

Per acquistarla: 25,00 €; amazon.it

Ideale per la mattina: Murad Essential-C Eye Cream SPF 15 PA ++

Con vitamina C e fattore di protezione 15, in aggiunta al retinolo, la crema per il contorno occhi di Murad rappresenta un ottimo prodotto da inserire nella tua regolare skincare mattutina. a qualsiasi routine di cura della pelle del mattino. Inoltre, l’estratto di caffeina migliora la circolazione e illumina la zona.

Per acquistarla: 85,00 €; amazon.it

Ideale per rassodare: Paula’s Choice Crema per gli occhi rassodante arricchita con ceramidi

Questa crema riparatrice, ricca di ceramidi, idrata la pelle e riduce l’irritazione che può derivare dall’uso di retinolo. Considerata una tra le migliori creme al retinolo, contiene 5 ceramidi naturalmente presenti nella pelle, 4 tipi di vitamina C e retinolo. Questa combinazione di ingredienti, idrata e rafforza la zona delicata del contorno occhi e attenua visibilmente linee sottili e rughe. Retinolo e peptidi rassodano la pelle, mentre la vitamina C riduce le occhiaie.

Per acquistarla: $ 48; amazon.it