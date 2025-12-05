La Promessa, spoiler clamoroso: chi è il vero padre di Curro

Le anticipazioni de La Promessa lasciano davvero di stucco: presto si scoprirà chi è il vero padre di Curro. Ecco cosa bisogna sapere

Nelle prossime puntate de La Promessa diverse verità taciute verranno a galla, segreti che da tempo erano sepolti. Prima di scoprire che cosa accadrà, facciamo un passo indietro e scopriamo cosa è avvenuto negli episodi precedenti, su Rete 4. Jana ha ritrovato il buonumore dopo aver saputo che Manuel ha ricevuto un’offerta di lavoro da don Pedro.

Ma non è tutto, perché la tenuta sta attraversando un importante crisi economica e molti dei domestici hanno temuto per il loro destino. Purtroppo, Alonso e Romulo, dato uno sguardo ai conti, hanno dovuto prendere una decisione importante in merito al personale di servizio.

C’è inoltre stato un riavvicinamento tra Ana e Ricardo e Romulo ha rivelato di essere uscito con la moglie solo per rendere contento Santos, e non perché sia interessato a lei. Martina ha confidato a Curro che vogliono che si sposi con una giovane ragazza benestante, in modo da evitare che il palazzo finisca in malora.

La Promessa, spoiler 8-15 dicembre: ecco chi è davvero il padre di Curro, Maria e Padre Samuel accusati di aver rubato

Nei prossimi episodi de La Promessa assisteremo a delle importanti rivelazioni, che potrebbero cambiare le dinamiche nella Tenuta.

Il conte di Monteverde muoverà un’accusa di furto nei confronti di Maria e Padre Samuel. L’uomo insinuerà che siano stati loro ad avergli sottratto il vaso. Ma non è tutto, perché si scoprirà chi è il vero padre di Curro. Quest’ultimo, intanto, avrà un confronto con Lorenzo opponendosi con tutte le sue forze a un matrimonio combinato con la figlia dei duchi di Castroviejo.

Cruz dirà a Lorenzo che forse non è il caso di far sposare i due. Jana, nel frattempo, affronterà Cruz dicendole di essere figlia di Dolores e punterà il dito contro la marchesa, accusandola di aver ucciso la madre e Tomas. La donna, dal canto suo, rigetterà ogni accusa e dirà che è stata, invece, Leocadia.

Intanto, anche Curro fa una rivelazione ad Alonso, dicendogli di essere suo figlio, perché frutto della relazione del marchese con Dolores. Jana cercherà a tutti i costi di scoprire che cosa è successo veramente a sua madre, ma incontrerà le resistenze di Cruz e Leocadia, che faranno di tutto per ostacolarla. Vedremo, dunque, che cosa accadrà nei prossimi episodi.