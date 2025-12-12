Il look casual-chic di Diletta Leotta da copiare subito, ma la borsa costa come un’auto

Diletta Leotta stupisce sempre con i suoi look passando con disinvoltura da quelli chic a quelli più eleganti, ma a conquistare tutti è la borsa.

Diletta Leotta è tra le donne del mondo dello spettacolo più attente al look. Sia quando lavora che quando è a casa, non lascia mai nulla al caso seguendo le mode del momento ma anche dettando nuovi stili abbinando capi che, spesso, ha già nell’armadio. Sempre bellissima e impeccabile, la conduttrice che racconta le emozioni del calcio su DAZN, passa con disinvoltura dai look più eleganti che sceglie soprattutto quando è davanti alle telecamere a quelli più casual che, invece, preferisce indossare nella vita privata quando deve destreggiarsi tra la figlia Aria e il cagnolino Lillo.

Grazie agli abbinamenti giusti, così, riesce a trasformare una semplice tuta in un outfit casual, ma al tempo stesso chic scegliendo gli accessori giusti che trasformano un capo sportivo in uno che non deve mai mancare nell’armadio di una donna. Sul suo profilo Instagram, sono tante le foto in cui condivide i vari outfit indossati nel corso del mese, ma uno in particolare, sta spopolando anche grazie ad una borsa strepitosa.

La borsa di Diletta Leotta che vale oltre 30mila euro

Nelle scorse ore, Diletta Leotta, oltre ad aver annunciato la sua seconda gravidanza insieme al marito Loris Karius, alla figlia e al cagnolino, ha condiviso una carrellata di look e tra i tanti, quello che è particolarmente piaciuto ai fan è quello in cui indossa una semplice tuta che, però, è perfetta per un look urban e per le commissioni di tutti i giorni.

Con i capelli raccolti in modo disordinato ma che rendono la sua immagine estremamente raffinata, la Leotta indossa un completo sportivo formato da una felpa corta con collo alto e un pantalone largo con gamba morbida e leggermente ampia. Entrambi i capi sono di colore grigio scuro e la conduttrice li ha abbinati ad un paio di décolleté nere che si intravedono e che fanno la differenza insieme alla borsa.

Quella che indossa la conduttrice, infatti, non è una borsa qualsiasi ma una Hermès Birkin Cargo 25 con tasca sul davanti, sui toni del panna con dettaglio di colore a contrasto e hardware silver. Caratteristiche che rendono la Birkin ancora più rara e preziosa. Sul web, ci sono diverse varianti della borsa sfoggiata da Diletta Leotta il cui prezzo, tuttavia, non è per tutti partendo da 30mila euro a salire.