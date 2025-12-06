La casa di Federica Panicucci è un sogno ad occhi aperti: attico di lusso per vivere da principessa

La conduttrice Mediaset ha una splendida dimora, elegante e raffinata con una chicca a dir poco superlativa: dove vive

Federica Panicucci ha una casa davvero bellissima che rispecchia completamente il suo gusto elegante e sofisticato. Capita spesso che la conduttrice Mediaset condivida immagini della sua dimora, mostrando alcuni dettagli ai suoi followers.

Ma dove vive la Panicucci? Com’è fatta la sua casa? La conduttrice Mediaset vive a Milano con il compagno e i suoi due figli, in uno dei quartieri più esclusivi della città.

Dove vive Federica Panicucci? Il super attico che ha sempre sognato

In una delle sue ultime interviste è stata proprio lei a dire che oggi vive nell’appartamento che ha sempre sognato quando era bambina: “Ricordo che guardavo quel palazzo e dicevo: ‘Mi piacerebbe un giorno abitare lì’ (…)“, questo il racconto di Federica Panicucci che ha spiegato come un giorno ha visto un annuncio ed era proprio nell’edificio che tanto ammirava quando era piccola.

“Mi piace pensare che, quando desideri qualcosa fortemente, in qualunque campo, puoi raggiungerla con impegno, dedizione e forza di volontà”, ha detto ed effettivamente oggi pare proprio che abbia la casa dei suoi sogni. Un mega appartamento con ampie finestre dalle quali entra tantissima luce, diviso in zona giorno e zona notte, una casa molto grande con uno stile elegante e sofisticato.

Federica Panicucci per il suo arredamento ha scelto colori tenui, nella sua casa milanese primeggia il bianco, in salotto il divano è di questa tonalità, così come le tende, la libreria, le cornici e molte altre cose. Per il pavimento la conduttrice ha scelto un parquet chiaro, che conferisce calore all’intero appartamento. La casa ha un arredamento minimal senza troppi oggetti, sebbene non manchino complementi d’arredo chic.

Una cosa che non sembra mancare in casa di Federica Panicucci sono le fotografie, la casa è piena di cornici con ritratti di famiglia, momenti di gioia da voler ricordare per sempre. Infine la chicca della casa della conduttrice è senza ombra di dubbio il terrazzo, un magnifico spazio esterno che si estende su due livelli, con una vista mozzafiato su Milano.

La Panicucci ha dedicato molta attenzione all’arredamento del terrazzo, dove ha deciso di predisporre un prato sintetico per renderlo più accogliente e dargli l’aspetto di un giardino. L’area è interamente attrezzata e alla parte superiore si arriva con una scala a chiocciola, che sembra essere quasi una scultura di arte moderna.