Forbidden Fruit, spoiler clamoroso: Ender è morta davvero? Cosa è accaduto

Frobidden Fruit, la verità su Ender: è vera la sua morte, o si tratta di un espediente per fini reconditi? Ecco che cosa è successo

Le trame turche di Forbidden Fruit 3, che vedremo prossimamente in Italia, ci suggeriscono nuovi drammi e misteri da risolvere. Ma dove eravamo rimasti? Nelle puntate andate in onda di recente su Canale 5, Zeynep ha deciso di mettere in atto la sua vendetta contro il suo ex compagno Alihan.

La donna ha infatti chiesto a Dundar di sposarla, dopo che Alihan le aveva mentito. Intanto Zehra e Kemal hanno deciso di frequentare la stessa palestra di Yildiz per tenerla sotto controllo. In particolare l’uomo, sembrerebbe avere dei moti di invidia per il rapporto instauratosi tra Yildiz e il personal trainer.

E proprio lui ha insinuato che il PT fosse un seduttore parlandone con Halit, che se l’era presa con Yildiz. Tuttavia, la donna era riuscita a far calmare l’imprenditore, facendolo riflettere.

Yildiz ha poi annunciato che sua sorella e Dundar sarebbero presto convolati a nozze, durante una cena tra familiari. Alihan è rimasto spiazzato.

Forbidden Fruit 3, Ender è davvero deceduta?

Le anticipazioni dalla Turchia mostrano dei forti cambiamenti nella terza stagione della soap turca di successo.

Dopo una caduta in mare, di Ender non si saprà più nulla, tant’è che si perderanno completamente le sue tracce. La donna, infatti, sarà vittima di una brutale aggressione. Ma non sarà l’unica di cui non si saprà più nulla, perché anche Yildiz svaìnirà, per un’altra importante ragione.

Ci sarà un salto temporale di 8 mesi rispetto alle puntate precedenti, e si scoprirà che, dopo essere finita nelle acque dello stretto del Bosforo, Ender è dichiarata morta. Questo, nonostante non vi sia traccia del suo corpo. Halit, credendo morta l’ex moglie, si prodigherà per stare accanto al figlio Erim. L’uomo d’affari, peraltro, inizierà una relazione con Sahika, il cui scopo sarà quello di sposare Halit.

Tuttavia, legalmente, l’uomo è ancora sposato con Yildiz, e dovrà divorziare se vuole sposare Sahika. Il punto è che di Yildiz non si avranno notizie, perché sembrerà scomparsa. Il vero motivo per cui la donna ha fatto perdere le sue tracce è che è rimasta incinta di Halit.

L’imprenditore non sa della gravidanza della donna e proporrà il matrimonio a Sahika, che ovviamente accetterà. Nessuno dei due, saprà, che segretamente, Yildiz è rientrata in città. Vedremo, dunque, prossimamente, quali ulteriori sviluppi ci saranno, di questa intricata trama.