La gonna di Rocìo Munoz Morales è la nuova ossessione chic: dimenticate tutto il resto

L’ex compagna di Raoul Bova quando si tratta di moda detta senza ombra di dubbio tendenza, il capo che tutti vogliono

Rocìo Munoz Morales è stata ospite dell’ultima puntata del Gialappa’s Show e ha sfoggiato un outfit chic ed elegante, a sorprendere più di ogni cosa è stata la gonna che indossava che – a quanto pare – è la nuova tendenza dell’invero.

Sexy ed elegante, la show girl e attrice spagnola, ha mostrato una forma perfetta e questo modello le calzava a pennello. Un capo jolly che, a seconda di come viene abbinato, può essere sfoggiato in più occasioni, da quella più casual fino a quella più formale.

Qual è il modello della gonna indossato da Rocìo Munoz Morales

Rocìo Munos Morales ha partecipato all’ultima puntata del Gialappa’s Show per presentare il suo ultimo libro “La vita adesso”. Per l’occasione ha optato per un total look di Alberta Ferretti, una gonna midi bordeux di un tessuto simil pelle, lucente e audace allo stesso tempo, abbinata a una semplice e chic camicia banca, con un bel paio di decolleté con il tacco.

La gonna indossata da Rocìo ha conquistato tutti, con un taglio essenziale ma molto classico e una linea tradizionale ma al contempo moderna, questo capo è destinato a diventare il nuovo jolly da avere sempre nell’armadio. Il motivo? Si presta a molteplici utilizzi, la attrice spagnola ha optato per un tocco chic e professionale, ma la stessa gonna – abbinata a un top – può comporre un outfit da sfoggiare in discoteca e ancora, con un pullover over size è il look perfetto per un’uscita al cinema.

Ecco perché la gonna midi bordeaux indossata da Rocìo Morales è il capo che oggi tutti vogliono, di tendenza ma al contempo con un fascino che rievoca i tempi classici, semplicemente perfetta. Le immagini che l’ex compagna di Raoul Bova ha condiviso sui social, infatti, hanno ricevuto molti like e commenti e in tanti hanno notato la straordinaria eleganza della bella spagnola. Finita nuovamente al centro del gossip per un presunto flirt, che si mormora sarebbe segretissimo, tra lei e Stefano De Martino, la attrice e show girl sta voltando pagina dopo la fine della storia con il suo ex e anche al Gialappa’s Show, come sempre, ha mostrato di essere in grande forma e incarnare alla perfezione il fascino della bellezza mediterranea.