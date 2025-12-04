La Notte nel Cuore, altro colpo di scena: Canan si riprende tutti i suoi soldi

Nuovo colpo di scena nella soap La Notte nel Cuore, che porterà scompiglio negli equilibri tra i vari personaggi.

La soap La Notte nel Cuore riesce a riservare sempre grandi emozioni e colpi di scena. Nelle puntate in onda in Italia, abbiamo assistito a un piano messo in atto da Halil e Hikmet per appropriarsi dei soldi di Canan. Halil ha finto di incontrare la donna, cominciando a farle la corte.

L’uomo è stato sempre molto gentile e la donna sembra essere caduta in pieno nella trappola, tant’è che ha iniziato a fidarsi di lui, non sapendo chi sia veramente. Halil ha iniziato a mettere in atto il suo piano presentandole un amico che si intende di finanza. L’uomo le ha proposto di investire ricavando il 40% , per cui Canan, persuasa, si è recata nel suo Istituto di credito a prelevare tutto, per poter entrare nell’investimento.

La donna ha dato 500 mila dollari ad Halil, senza sapere del tranello in cui è incappata.

La Notte nel Cuore, colpo di scena per Canan: cosa succederà

Nelle puntate turche, Canan riuscirà a capire l’inganno e a vendicarsi. Dagli spoiler che arrivano dalla Turchia, pare che la donna, una volta scoperto l’inganno, si metterà sulle tracce del criminale.

Ma andiamo con ordine. Canan, come chi segue la soap sa, è sposata con Bunyamin. Il loro rapporto sarà messo a dura prova, perché l’uomo scoprirà una foto della moglie con Halil e si convincerà che la consorte lo ha tradito. Geloso, le farà una scenata, e nel pieno della lite, Turkan svelerà a Canan che Bunyamin l’ha tradita con lei.

La relazione sembrerà essere finita per sempre, ma non sarà l’unico problema da affrontare. Bunyamin verrà a sapere che la moglie gli ha preso diversi soldi dal conto, e i due avranno un nuovo confronto. A quel punto, i due si renderanno conto che Halil abbia tentato di sedurla solo per raggirarla e decideranno di unirsi per affrontare la questione.

I due cercheranno Halil e dopo qualche difficoltà, riusciranno non a trovare lui, ma qualcosa di molto più importante. Canan infatti, scoprirà dal tassista che potrebbe trovarsi da Mehmet e si recherà lì. Una volta in loco, Mehmet aiuterà Canan e insieme entreranno nella casa che l’uomo aveva dato in affitto ad Halil. Lì troveranno tutti i soldi. Canan si riprenderà il denaro e lo riporterà in banca, una volta per tutte.