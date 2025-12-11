La Notte nel Cuore, c’è una seconda stagione? Come finisce la soap di Canale 5

Il gran finale de La notte nel cuore si avvicina e i fan si chiedono se ci sarà una seconda stagione della soap opera turca.

Prima delle vacanze natalizie, canale 5 trasmetterà il gran finale de La notte nel cuore, la soap opera turca che, dopo aver lasciato la domenica sera a Chi vuol essere milionario?, occupa due serate della rete ammiraglia regalando grandi emozioni e colpi di scena. Prima del finale di stagione, la dizi turca andrà in onda con il doppio appuntamento settimanale in modo da concludersi prima di Natale.

Quella che Mediaset sta trasmettendo è la prima stagione de La notte nel cuore che, con ogni puntata, incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Chi ha seguito sin dall’inizio le avventure di Nuh, Cihan e Melek, si chiede se ci sarà una seconda stagione dopo il gran finale.

La notte nel cuore: come finisce e la verità sulla seconda stagione

La notte nel cuore andrà in onda con il doppio appuntamento settimanale fino al 23 dicembre, giorno in cui andrà in onda l’ultima puntata della prima stagione di cui saranno protagonisti Melek e Cihan. Quest’ultimo, in particolare, nel finale di stagione sarà seriamente in pericolo. Lui e Melek, infatti, si ritroveranno a vivere una nuova crisi di coppia. Cihan, deciso a riconquistare la fiducia della donna che ama, un giorno, seguirà Melek in gioielleria dove, una rapina, metterà in pericolo la vita della donna e della bambina che porta in grembo.

I malviventi punteranno la pistola contro Melek e Cihan non ci penserà su due volte ad intervenire proteggendo con il proprio corpo quello della donna e della bimba che ha in grembo. Nel finale di stagione, Cihan lotterà tra la vita e la morte ma gli spoiler regalano una gioia ai fan che tireranno un sospiro di sollievo perché Cihan riuscirà a salvarsi assistendo, poi, alla nascita della bambina.

Sarà un gran finale super emozionante che il pubblico di canale 5 potrà vedere il 23 dicembre, giorno in cui, salvo clamorosi cambi di programmazione, andrà in onda l’ultima puntata della soap opera turca. Diversamente da altre dizi turche, La notte nel cuore si concluderà con l’ultima puntata della prima stagione.

Non è stata infatti realizzata una seconda stagione e, a gennaio, probabilmente, canale 5 potrebbe puntare su un nuovo titolo turco o sulle soap attualmente in onda come Forbidden Fruit, La forza di una donna e Io sono Farah, in onda non solo nel daytime ma anche il venerdì, in prima serata.