Il Paradiso delle Signore, anticipazioni di dicembre: è la fine di Adelaide? Il destino della Contessa

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore ci saranno dei colpi di scena incredibili che riguardano la Contessa Di Sant’Erasmo.

Il Paradiso delle Signore 10 è sempre più ricco di colpi di scena e molti di questi girano attorno della figura della Contessa Adelaide Di Sant’Erasmo. La contessa, dopo la fine della relazione con l’imprenditore Marcello Barbieri, che l’ha lasciata il giorno prima del matrimonio dopo aver scoperto di amare la giornalista Rosa Camilli, ha vissuto un periodo difficilissimo.

La donna, dapprima si è chiusa in casa per giorni, crogiolandosi nel proprio dolore, per poi, una volta venuta a conoscenza del vero motivo per cui il futuro sposo l’aveva lasciata, meditare vendetta. E dopo essere sparita per un po’ di tempo, la Contessa è ora pronta a reagire e molto probabilmente, non nel modo in cui ci si aspetta.

Il Paradiso delle Signore 10, Adelaide compie un gesto estremo: il colpo di scena inaspettato

Nelle puntate de Il Paradiso che andranno in onda dal 9 al 12 dicembre, accadrà davvero di tutto.

Gli spoiler suggeriscono che la contessa Adelaide compirà un gesto estremo che lascerà tutti senza parole. La donna, infatti, tenterà il suicidio, dopo essere venuta a sapere che Marcello e Rosa hanno intenzione di convolare a nozze.

Il suo comportamento colpirà moltissimo i suoi familiari, soprattutto sua figlia Odile. Quest’ultima proverà un grande senso di colpa, credendo che sia per colpa sua che la madre abbia cercato di togliersi la vita. Odile, qualche giorno prima, le aveva rivelato che Marcello e Rosa si sarebbero sposati a breve.

Marcello, intanto, appresa la notizia, resterà scioccato e proverà a parlare con Adelaide, per chiarire la situazione. La paura di Barbieri è che Adelaide possa provare di nuovo a suicidarsi, ragion per cui chiede anche un parere medico a Enrico.

Tuttavia, quello che nessuno si aspetta è che ci sarà un’ulteriore colpo di scena, a dir poco inquietante. La Contessa, infatti, avrebbe solo finto di suicidarsi, prendendosi gioco di tutti, solo per fare in modo che Rosa e Marcello avessero problemi.

E il piano riuscirà, perché i due giovani innamorati decideranno di rimandare il loro matrimonio, per rispettare il momento delicato della Contessa. Ma non è tutto, perché una volta ottenuto ciò che vuole, Adelaide farà un ulteriore gesto: convocherà Rosa per avere un confronto con lei, in cui si mostrerà fintamente gentile. Qual è, dunque, il vero piano della Contessa, o meglio, qual è il reale obiettivo? Lo scopriremo nei prossimi episodi della soap.