Letizia Ortiz è la regina di Spagna e così come Kate Middleton, Meghan Markle e Rania di Giordania in questi ultimi anni è diventata un’icona di stile ed eleganza.

La moglie di re Felipe VI è finita più volte nel ciclone delle polemiche mediatiche per via della sua forma fisica molto esile.

Sappiamo che l’ex giornalista segue una dieta particolare ed è anche una sportiva.

Letizia Ortiz sarebbe una fan della Dieta Perricone, un regime alimentare che punta a ridurre l’infiammazione del corpo e a rallentare il processo d’invecchiamento.

Tra le fan della dieta ci sarebbero anche Anna Wintour e Julia Roberts.

Questo regime promuove principalmente il consumo di pesce d’acqua fredda, come eglefino, sardine, aringhe, trota e salmone, quest’ultimo nella variante di quello dell’Alaska selvatico (non affumicato).

La dieta si concentra su alimenti che contengono antiossidanti come mirtilli, fragole, carciofi, cavoli, fagioli e cioccolato fondente.

Dite addio allo zucchero che, secondo il dermatologo, contribuisce a creare infiammazione che, a sua volta, favorisce l’invecchiamento della pelle.

Via libera a tacchino, uova, yogurt, verdura come insalate, broccoli, asparagi, funghi, peperoni e pomodori.

Da mettere nel carrello anche ciliegie, mele, pere e il melone cantalupo, ma anche gli avocado, le olive, l’orzo, i legumi.

Non dimenticare di idratarsi bevendo circa 8-10 bicchieri d’acqua al giorno.

Per variare sì anche al tè verde, altra bevanda protagonista della dieta.

Quale sport pratica Letizia Ortiz.

Mentre Kate Middleton è una fan della corsa e Meghan Markle dello yoga, la sovrana spagnola ama lo spinning.

Secondo quanto riferito da una persona vicina alla regina Letizia a “El Español”, citato da Womenshealthmag, la moglie di Felipe “è dipendente dalla cyclette, sulla quale fa una lezione a tempo di musica per bruciare molte calorie”.

Lo spinning è un’attività cardio ad alta intensità, praticarla per un’ora può farti bruciare tra le 600 e le 800 calorie. Non stupisce che la regina lo faccia per mantenersi in forma.