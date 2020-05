Julia Roberts è una delle attrici più celebri del pianeta.

La star del grande schermo è anche un’icona di bellezza ed eleganza.

La naturalezza e la spontaneità sono due caratteristiche che l’accompagnano fin dall’esordio nel mondo del cinema.

Julia è anche testimonial di Lancôme, quale volto della fragranza La vie est belle.

Se pensate però che tra i prodotti di bellezza della star ci siano solo creme costosissime vi sbagliate.

La crema Weleda contro la pelle secca.

Uno dei suoi must have contro la pelle secca è Weleda Skin Food.

Questa crema è acquistabile su Amazon al prezzo di 9, 57 euro.

Una cifra decisamente accessibile se comparata ad altri prodotti dei brand più noti.

Tra le sue fan c’è anche Victoria Beckham, che la usa in abbinamento all’olio di cocco.

La crema è adatta per chi ha una cute molto secca, dunque se avete il problema opposto, la pelle grassa, non fa per voi.

“L’ho messa sulle mie mani dopo aver lavato i piatti e ho finito per metterla su gomiti e piedi”, aveva raccontato Julia Roberts a InStyle.

“Prima che tu lo sappia, ho schiacciato questo povero piccolo tubo verde.”

Victoria Beckham ha detto a Into the Gloss: “Quello che mi piace è che non è particolarmente costosa e puoi trovarla ovunque”.

“La formula è così densa e burrosa. Quando mi abbronzo, la mescolo con olio di cocco, lo stesso che usi per cucinare, e copro tutto il mio corpo”.

“Suppongo che ad alcune persone potrebbe non piacere l’untuosità, ma mi aiuta a mantenere l’abbronzatura”.

Dal 1926 Skin Food è amata in tutto il mondo come soluzione efficace a cui affidare la pelle secca e screpolata.

Gli estratti di viola trivolor, camomilla e calendula sono il cuore di questa formula esclusiva Weleda.

Va applicata al bisogno sulle parti secche e screpolate come mani, piedi, gomiti, lasciandola assorbire bene.