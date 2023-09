Kylie Jenner incanta la Paris Fashion Week in Schiaparelli

La Paris Fashion Week ha raggiunto il suo apice con l’attesa sfilata di Schiaparelli che, tra gli ospiti, ha visto protagonista Kylie Jenner. L’imprenditrice ha sfoggiato un look scintillante che ha lasciato tutti senza parole.

Kylie Jenner, fedele sostenitrice di Schiaparelli

Kylie Jenner ha una lunga storia d’amore con Schiaparelli, la Maison francese che ha affascinato il mondo con le sue creazioni sofisticate. Presente nel front row di molte sfilate, Kylie ha già indossato capi unici e distintivi della Maison, dimostrando una sintonia perfetta con lo stile audace e iconico di Schiaparelli.

Il Look Della Serata

Per l’occasione, Kylie Jenner ha indossato un abito color crema aderente e tempestato di cristalli che ha catturato i riflettori. L’abito presenta un’ampia scollatura all’americana, schiena nuda e un taglio sotto al seno a forma di buco della serratura, conferendo all’ensemble un tocco di mistero e sensualità. Questa creazione su misura incarna l’eleganza e lo spirito glamour della vecchia Hollywood, trasportando la star e gli spettatori in un’epoca di divismo senza tempo.

Kylie ha completato il suo look con scarpe nude dalla punta anatomica, un’icona distintiva della Casa di moda Schiaparelli. I gioielli, anch’essi del brand francese, includevano un paio di orecchini pendenti d’oro oversize, aggiungendo un tocco di opulenza al suo outfit già luccicante.

Il Confronto Con Marilyn Monroe e Kim Kardashian

I fan non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza tra l’abito di Kylie Jenner e il controverso vestito di Marilyn Monroe, indossato in passato anche da Kim Kardashian. Mentre alcuni elogiano l’interpretazione di Kylie come più fedele all’iconica Monroe, altri commentano la scelta di Jenner come un miglioramento rispetto alla versione di Kardashian.

Il Significato della Serratura

La Maison Schiaparelli è nota per i suoi simboli distintivi, tra cui forme anatomiche e, in questo caso, la serratura. Quest’ultima rappresenta il mistero e l’invito a svelare ciò che è nascosto. Evoca l’idea di guardare oltre le apparenze per scoprire segreti e dettagli che sfuggono a una prima occhiata.