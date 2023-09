Kylie Jenner e Timothée Chalamet sono la nuova coppia di Hollywood. Dopo mesi in cui hanno tenuto la loro relazione lontana dai riflettori, l’influencer e l’attore si lasciano andare a baci e abbracci durante il concerto di Beyoncé, nelle tre date di Los Angeles del suo Renaissance World Tour. Immagini che non lasciano spazio a interpretazioni e con cui forse i due hanno voluto confermare il gossip che circolava da mesi. Tra gli altri vip presenti nella loro zona anche Kendall Jenner, sorella di Kylie, Justin e Hailey Bieber, Adele, Zendaya e Kim Kardashian.

La precedente storia tra Kylie Jenner e Travis Scott

Nel 2017 Kylie ha iniziato una relazione con il rapper Travis Scott. Nel 2018 è nata la loro primogenita, Stormi Webster. La coppia si è separata a settembre 2019, ma sono tornati di nuovo insieme nel 2021, dopo settimane di speculazioni. Jenner ha annunciato che lei e Travis Scott aspettavano un secondo figlio. Il 2 febbraio 2022 è nato il loro secondogenito, Aire Webster.

L’esperienza di mamma

Nel corso di un’intervista con Vanity Fair Italia, Kylie ha parlato del suo rapporto con la maternità, inclusi i problemi che le neomamme devono affrontare, come ansia o depressione. “Io li ho vissuti quegli episodi. Due volte. La prima è stata difficilissima, la seconda più gestibile. A tutte direi di non pensare troppo e di vivere fino in fondo tutte le emozioni di quel momento. Restate dentro quel momento, anche se è doloroso. Lo so, in quegli istanti pensi che non passerà mai, che il tuo corpo non tornerà più quello di prima, che non sarai più la stessa. Non è vero: gli ormoni, le emozioni in quella fase sono molto, molto più potenti e grandi di te. Il mio consiglio è di vivere quel passaggio, senza paura del dopo. Il rischio, poi, è di perdersi anche tutte le cose più belle della maternità”.