Kylie Jenner è pentita di essersi sottoposta alla mastoplastica additiva

Kylie Jenner è pentita di essersi sottoposta a una mastoplastica additiva. L’imprenditrice americana ha finalmente ammesso che in passato ha fatto un intervento di aumento del seno. La rivelazione è arrivata nel finale della terza stagione di The Kardashians. La 25enne aveva precedentemente insistito sul fatto che non era mai ricorsa ai bisturi per migliorare il suo décolleté.

Parlando con la sua migliore amica Anastasia ‘Stassie’ Karanikolaou durante un nuovo episodio, Kylie ha confessato di essersi rifatta il seno a 19 anni, anche se ha ammesso di essere pentita di questa scelta, portata avanti prima della nascita della figlia Stormi. “Nei sei mesi successivi a quando ho avuto Stormi, non pensando che mi sarebbe piaciuto avere un figlio quando avevo 20 anni, era come se stessero ancora guarendo (le mammelle, ndr)”, ha ammesso Kylie.

Ha aggiunto: “Consiglierei a chiunque ci stesse pensando di aspettare fino a dopo aver avuto figli”, ha aggiunto, prima di ammettere come le sue opinioni sulla chirurgia plastica siano cambiate ora che è madre. “Ma sì, ovviamente anch’io ho una figlia. Avrei il cuore spezzato se volesse rifare il suo corpo a 19 anni”, ha ammesso Kylie Jenner. “Se solo potessimo invertire il tempo”, ha detto Stassie Jenner alla sua amica.

Chirurgia estetica, gli interventi più richiesti in Italia

Tra gli interventi di chirurgia estetica più richiesti in Italia ci sono quelli al naso, alle labbra, agli zigomi e al mento, ma anche il collo rientra tra le zone da preservare. Lo ha rivelato lo scorso anno Daniele Spirito, specialista in chirurgia plastica e docente presso la Scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica dell’Università di Milano. “Molto richieste sono anche le micro-protesi facciali con effetto riempitivo per naso, zigomi e labbra – ha proseguito Spirito – Si tratta di piccoli impianti in silicone duro che armonizzano e ringiovaniscono il volto in modo mininvasivo”. Foto Ansa.