Khloé Kardashian, questo è il suo dolce del Thanksgiving preferito

Khloé Kardashian sa bene come tenersi in forma, ma il giorno del Ringraziamento (Thanksgiving) è alle porte e negli USA è una delle feste più importanti. Per questo motivo, nemmeno Khloé vuole rinunciare al pranzo con la famiglia e alla sua torta preferita. La sorella di Kim Kardashian ha rivelato al sito POOSH uno dei suoi dolci preferiti per le festività: la torta con zucchero e cannella di Kristyn Merkley.

“Adoro preparare questa torta”, ha dichiarato Khloé al sito POOSH. “È così facile da realizzare ed è un grande piacere per il pubblico.”

Con soli 15 minuti di preparazione (il tuo forno farà il resto) questa torta perfetta da abbinare al caffè del dopo pranzo ti regalerà una porzione di dolce non troppo calorica ma super gustosa. Scopri come preparare la torta preferita di Khloé con questa ricetta speciale.

Ricetta torta preferita di Khloé Kardashian

Tipo di Ricetta: Dessert, Colazione

Tempo di Preparazione: 15 minuti

Tempo di Cottura: 40 minuti

Tempo Totale: 55 minuti

Ingredienti:

2 uova grandi, leggermente sbattute

240 ml di olio vegetale

300 ml di latte

1 cucchiaio di estratto di vaniglia

375 g di farina per tutti gli usi

200 g di zucchero bianco

1 cucchiaio di lievito in polvere

1/2 cucchiaino di sale

300 g di zucchero di canna chiaro, confezionato

1 cucchiaio di cannella in polvere

60-80 g di burro non salato, sciolto

ISTRUZIONI:

Preriscaldare il forno a 180°C. Ungere leggermente una teglia da 9×13 cm e mettere da parte. In una ciotola capiente, unire le uova, l’olio, il latte e la vaniglia e mescolare. In una ciotola separata di medie dimensioni, mescolare farina, zucchero, lievito e sale. Aggiungere gli ingredienti secchi a quelli bagnati e mescolare bene. Versare metà dell’impasto nella teglia preparata. In una ciotola media, unire lo zucchero di canna e la cannella e mescolare bene. Cospargere metà dello zucchero alla cannella sopra l’impasto nella padella. Versare con attenzione la pastella rimanente sullo strato di zucchero alla cannella e cospargere sopra la miscela di zucchero e cannella rimanente. Cospargere il burro fuso sopra, usandone più o meno a piacere. Cuocere per 35-40 minuti e servire caldo.

Segui questa ricetta per deliziare gli ospiti con il dessert preferito di Khloé Kardashian e rendi il tuo Ringraziamento ancora più dolce e indimenticabile.