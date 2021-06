Khloe Kardashian adora questo siero che promette una pelle radiosa. Si tratta di 111Skin Radiance Rose Gold Booster.

Il prodotto è formulato con estratto di Rosa Damascena e oro puro per migliorare la luminosità naturale della pelle per una carnagione fresca e luminosa.

Va applicato sul viso per una luminosità intensa e duratura o sulle zone alte come gli zigomi e il ponte del naso per un bagliore sottile.

La pelle spenta e stanca si trasformerà in una pelle incredibilmente splendente. Potete acquistarlo da Sephora al prezzo di 100 euro.

Un booster non propriamente economico, ma il brand è uno dei più apprezzati dalle celebrities.

Khloe Kardashian non è l’unica famosa fan di 111Skin, il marchio cult fondato dal chirurgo estetico Dr. Yannis Alexandrides.

Bella Hadid, Victoria Beckham e Rosie Huntington-Whiteley usano tutte le maschere per occhi e viso 111Skin, così come Priyanka Chopra.

Priyanka ha usato una delle maschere in tessuto luminose per preparare la sua pelle prima del matrimonio reale di Meghan Markle e del principe Harry.

Sappiamo che tra gli alleati beauty di Jennifer Aniston c’è la maschera facciale anti-imperfezioni in bio cellulosa di “111Skin“.

L’attrice si è mostrata con la maschera nelle ore precedenti alla cerimonia di premiazione virtuale degli Emmy, mentre si preparava a casa per la serata.

Nel beauty di Kim Kardashian ci sono vari prodotti tra cui un dispositivo LED e una marea di prodotti di marchi come Biologique Recherche e Exquisite Face and Body.

Ma c’è un prodotto in particolare che aiutato molto la pelle di Kim, ovvero 111SKIN 3 Phase Anti Blemish Booster.

Il booster regola la produzione di sebo e prende di mira i batteri che causano macchie, riduce l’infiammazione e riparando la pelle danneggiata.

Come si legge sul sito del brand, per la cura post-imperfezioni, questo prodotto agisce per regolare la pigmentazione, idratare, guarire e riequilibrare la pelle.