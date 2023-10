Kate Middleton incanta con un look bianco panna firmato Sezane

Kate Middleton, la Principessa del Galles, ha come sempre rubato la scena, questa volta alla Nottingham Trent University, con un look sorprendente e chic. Mentre ricordava i suoi anni universitari alla St. Andrews, Kate ha optato per un completo in maglia color bianco panna, segnando una netta deviazione dai suoi soliti tailleur pantaloni e dimostrando ancora una volta il suo gusto impeccabile e la sua capacità di stupire.

Kate Middleton in bianco panna

L’ensemble firmato Sezane è composto da una maglia corta a girocollo con maniche lunghe adornate da una fila di bottoni sul polso, abbinata a una gonna longuette aderente che sfiora il polpaccio. Questa scelta insolita ha catturato l’attenzione di tutti, mostrando un look molto più avvolgente e aderente rispetto al solito stile scelto da Kate Middleton.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VIDEOS OF THE WALES FAMILY 👑❤️ (@walesvideos)

Durante il suo discorso nostalgico, Kate ha espresso il desiderio scherzoso di tornare studentessa, ricevendo applausi dalla platea. L’outfit, molto particolare per Kate, è stato oggetto di discussione per la sua eleganza e originalità.

Il look di Kate Middleton non è solo un’ode alla moda, ma anche una scoperta dei dettagli di stile. Il completo color bianco panna è accompagnato da décolleté in suede di Gianvito Rossi e una Mini Holly Bag di Tusting, creando un ensemble completo dal costo complessivo notevole.

La scelta di Kate di abbracciare una mise più avvolgente ha svelato il suo fisico tonico e asciutto, confermando ancora una volta il suo gusto impeccabile per la moda. Il suo outfit, dai dettagli del discorso al prezzo degli abiti, continua a essere al centro delle conversazioni, dimostrando che lo stile di Kate Middleton è sempre all’avanguardia e in continua evoluzione.