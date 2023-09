Kate Middleton ferita da Harry e Meghan: non vuole una riconciliazione

L’ex corrispondente reale della BBC Jennie Bond ha dichiarato al tabloid britannico OK! che Kate Middleton è rimasta “ferita e insultata” dalle azioni di Harry e Meghan quando hanno lasciato la Royal Family, che ha “chiuso la mente” a una riconciliazione con loro.

I duchi del Sussex si sono dimessi dalle loro funzioni reali nel 2020 e successivamente si sono trasferiti a Montecito, in California, dove risiedono con i loro due figli, il principe Archie, 4 anni, e la principessa Lilibet, 2. Nonostante la loro faida con la famiglia reale, l’anno scorso hanno partecipato insieme al funerale della regina Elisabetta II.

“Quando vieni da una famiglia felice e unita – come fa Catherine – è incredibilmente difficile capire come le persone possano estraniarsi”, ha detto il giornalista. “Penso che credesse che la frattura potesse essere risolta e, dopo il funerale del principe Filippo, l’abbiamo vista parlare con Harry e ovviamente incoraggiare William a fare lo stesso. Ma ora sappiamo che non ha funzionato”, ha continuato Bond prima di affermare, “In effetti, William e Harry hanno avuto una discussione ardente subito dopo il funerale. Arriva un punto in cui devi semplicemente accettare che le famiglie felici non sono un gioco a cui tutti possono giocare”.

Kate Middleton e il marito William sono probabilmente giunti alla conclusione che “la frattura con Harry non può essere risolta nel prossimo futuro”. “Hanno chiuso la mente a questa possibilità e hanno deciso di andare avanti con le loro vite”, ha affermato.

In occasione della sua biografia lo scorso gennaio, il principe Harry ha negato di aver mai definito “razzista” la famiglia reale britannica, ma non ha esitato a evocare cedimenti verso “stereotipi” e “pregiudizi inconsci” circolati sulla sua consorte Meghan fin da dopo il loro matrimonio: stereotipi alimentati a suo dire da quei media dell’isola, tabloid in primis, con cui a suo dire “certi membri” di casa Windsor avrebbero di fatto flirtato, scegliendo di “mettersi a letto col diavolo” pur di avere benefici personali d’immagine. Fonte: Page Six.