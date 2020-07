Il fratello di Kate Middleton, James, è notoriamente un cinofilo, ma questa non è l’unica passione del terzogenito della famiglia della duchessa.

James è anche un apicoltore, come ha reso noto via social. In un articolo scritto per il Daily Mail ha rivelato che la sua famiglia lo ha incoraggiato a coltivare l’amore per questi insetti nel migliore dei modi.

James ha scritto: “Ho sempre nutrito il desiderio di tenere le api, ma è stato solo quando ho compiuto 24 anni nel 2011 che il desiderio è diventato realtà”.

Il regalo di Kate Middleton e famiglia per James.

Il fratello di Kate Middleton ha spiegato: “La mia famiglia – mamma, papà e le mie sorelle Catherine e Pippa – si sono messe insieme per comprare quello che per me era il più fantastico regalo di compleanno immaginabile”.

“Un furgone di consegna è arrivato con una grande scatola ronzante con l’etichetta cautelativa: ‘Api vive’. Dentro c’era il nucleo – l’inizio – della mia colonia: 1.000 api Buckfast”.

“Ora ho quasi mezzo milione di api in otto alveari in un prato nella nostra casa di famiglia, a Bucklebury Manor nel Berkshire”.

Le nozze di James Middleton e Alizée.

James Middleton convolerà presto a nozze con la fidanzata Alizée Thevenet.

L’annuncio del fidanzamento ufficiale era avvenuto lo scorso ottobre, ma a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus, tutto si è arenato.

I due si erano conosciuti nel South Kensington Club di Londra quando lei aveva salutato Ella, uno dei cinque cocker spaniel di James, senza avere idea di chi fosse il proprietario.

James le aveva fatto recapitare un messaggio da un cameriere con scritto: “Di solito non lo faccio mai, ma ti andrebbe di bere qualcosa con me?”. La risposta non può che esse stata positiva.

Da quel momento non si sono più lasciati e la loro prima apparizione insieme da coppia ufficiale è stata al royal wedding di Lady Gabriella Windsor.