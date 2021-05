Duchessa di Cambridge, futura regina, icona di moda, madre di tre figli e ora anche DJ? Durante il tour di Kate Middleton e del principe William in Scozia, i due si sono un po’ messi in gioco. Durante la vistia alla Scottish Violence Reduction Unit , Kate Middleton a anche fatto delle prove da DJ che, però, non sono andate proprio come sperava.

La Duchessa ha provato a creare alcuni ritmi da DJ con uno dei volontari dell’organizzazione. Ma quando ha iniziato a suonare, Kate si è coperta le orecchie. E, a quanto pare, anche William non ha apprezzato le sonorità della moglie: “Per favore, spegnilo, mi fa male alle orecchie” ha scherzato Will.

Mentre i due uscivano dallo studio, Kate si è messa a ridere scusandosi: “Scusa se ho lasciato una canzone così terribile. Eliminala, cancellala, cancellala”.

Dopo le prove da DJ di Kate, il duca di Cambridge ha raccontato in modo serio il suo profondo legame con la Scozia. Un paese che, per lui, è sinonimo di gioie e dolori. Infatti, si trovava proprio a Balmoral, in Scozia, quando nel 1997 ricevette la triste notizia della morte della mamma, la compianta Lady Diana. Nonostante ciò, il duca anche sottolineato di aver poi trascorso momenti felici in Scozia, dopo aver incontrato Kate Middleton alla St Andrews University.

ate Middleton e William si trovano in Scozia per motivi molto seri. Il centro a cui hanno fatto visita si impegna contro la violenza e collabora con Heavy Sound per portare supporto, consigli e musica alla comunità e ai quartieri intorno a Edimburgo.

