Kate Middleton ha probabilmente indossato il suo rewear più significativo fino a ora. In occasione del suo ultimo video su Youtube, la duchessa di Cambridge ha infatti riciclato una camicetta dal valore molto speciale.

Lo scorso autunno, Kate Middleton ha preso parte a una chiamata avvenuta in realtà a Sandrigham lo scorso autunno ma che è stata diffusa solo ora sul nuovo canale YouTube dei Duchi di Cambridge, aperto solo pochi giorni fa. Si tratta di una telefonata che la Duchessa ha fatto con i finalisti del suo progetto fotografico che compaiono nel suo libro, Hold Still: A Portrait Of Our Nation In 2020. Una raccolta delle foto più iconiche scattate in questo anno di pandemia in collaborazione con la National Portrait Gallery.

Nel video pubblicato su YouTube, Kate Middleton indossa una camicetta bianca in seta firmata Whistles che ha già indossato più di 10 anni per una occasione davvero speciale. Infatti, si tratta della camicetta scelta per il suo servizio fotografico di fidanzamento con il principe William, nel lontano 2010.

Si tratta di una scelta davvero speciale, considerando che lei e Will hanno da poco festeggiato i 10 anni di matrimonio. Puoi vederla nel video qui sotto:

Durante la pandemia COVID-19, la duchessa ha lavorato a un progetto fotografico chiamato “Hold Still”, che ha documentato le esperienze delle persone nel Regno Unito durante la pandemia. Le fotografie sono state raccolte in un libro e Kate Middleton ha trascorso la scorsa settimana incontrando i fotografi inclusi nel lavoro.

Kate Middleton e William sono approdati su Youtube

Pochi giorni fa, Duca e la Duchessa di Cambridge hanno annunciato il lancio della loro pagina YouTube ufficiale: “meglio tardi che mai“, hanno detto scherzosamente. Con questa nuova mossa, Kate e William sono i primi membri della famiglia reale inglese a fare il grande passo di diventare Youtuber. Un gesto significativo e molto, molto al passo con i tempi.