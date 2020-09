Kate Middleton è una delle donne più seguite e amate del pianeta. Non solo per via delle sue scelte stilistiche sempre impeccabili, ma anche per il suo sorriso solare e il suo fisico invidiabile.

38 anni, mamma di 3 figli, Kate Middleton sfoggia una silhouette perfetta. Più volte la stampa si è interrogata sul suo regime alimentare e su come faccia la duchessa a mantenersi in forma.

Le abitudini di Kate Middleton

Nel 2011, prima delle nozze con William, la duchessa seguiva la dieta Dukan ma da quando è diventata membro ufficiale della famiglia reale inglese le sue abitudini sono profondamente cambiate.

Ora, la sua dieta è molto più equilibrata e ricca di nutrienti importanti e sani. Tanta verdura e frutta, alimenti che assicurano pelle glow e capelli setosi. Ma anche proteine, carboidrati e grassi sani.

Cosa mangia a colazione

A colazione ama fare il pieno di vitamine e sali minerali. La duchessa è amante dei frullati. Secondo un articolo apparso nel 2016 sul Daily Mail, appena sveglia si concede spesso uno smoothie a base di cavolo kale, Spirulina, matcha, spinaci, lattuga romana, coriandolo e mirtilli.

Si tratta di un frullato dal potente potere drenante e nutriente, a cui Kate Middleton abbina una tazza di fiocchi d’avena per assicurarsi la giusta quantità di carboidrati per iniziare al meglio la giornata.

Cosa mangia a pranzo Kate Middleton

La duchessa a pranzo ama mangiare piatti prettamente vegetariani, come confermato anche lo Chef Raghu Deora che durante il tour reale in India, ha cucinato per lei soltanto piatti a base di verdure.

Kate Middleton si prepara spesso insalate ricche di nutrienti, oppure delle bowl di frutta fresca. Come spiega il Daily Mail, la moglie di Will a volte si concede il Tabbouleh, una insalata araba a base di bulgur, prezzemolo, cipollotti e menta con pomodoro e cetrioli. Altre volte, ama mangiare il gazpacho o l’insalata con l’anguria.

A Kate piace mangiare regolarmente il ceviche, una miscela di pesce crudo marinato con agrumi freschi e spezie.

Lo chef Giapponese Akira, una volta ha rivelato che spesso la coppia reale si concede a pranzo sushi e shashimi.

Una dieta varia e ricca di sostanze benefiche come proteine nobili, verdure, frutta e antiossidanti.

Fatto divertente: Kate ama spesso reperire da sola gli ingredienti del suo menù, facendo la spesa presso il supermercato londinese Waitrose.

Lo spuntino di Kate Middleton

Se pensate che la duchessa mangi poco, sappiate che vi sbagliate. In realtà, ama mangiare bene ma sano, con pochi condimenti e con tanti nutrienti importanti. E’ per questo motivo che non si fa mai mancare lo spuntino.

A quanto pare, ama fare merenda con una tazza di latte di mandorla e frutti di bosco, che sono ricchi di sostanze benefiche e antiossidanti.

La cena

La duchessa è una fan del curry e del cibo indiano, e spesso a cena si concede un piatto di questa cucina. Tuttavia, spesso opta per zuppe e vellutate preparate con ingredienti freschi di stagione. Anche i passati di verdura non mancano mai nel suo menù settimanale.

Ma il vero piatto che ama e a cui non rinuncerebbe mai è il pollo arrosto, passione che condivide con il marito William e i figli George, Charlotte e Louis.

Il peccato di gola che si concede ogni tanto

Anche la duchessa è umana e, qualche volta, si concede un peccato di gola, sebbene la sua sia una dieta molto ferrea.

Kate Middleton sembra avere una predilezione per un particolare dolce: il budino al caramello.

Rody Warot, chef del pub Old Boot Inn a Stanford Dingley, nel Berkshire, ha detto a People:

“Kate è sempre discreta e si è sempre complimentata dei piatti con grande gentilezza…Quanto al dessert, il suo preferito è il budino al caramello appiccicoso. È umido e spugnoso”.

Anche l’ex chef reale Darren McGrady avrebbe servito il dessert a Buckingham Palace con un tocco speciale, ovvero aggiungendo dei pezzi di cioccolato.