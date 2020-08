C’è una giacca firmata Zara che potresti comprare per ricreare un perfetto look alla Kate Middleton.

Parliamo del blazer con collo a revers, maniche lunghe e spalle segnate, più tasche anteriori a doppio filetto.

Un capo che potete acquistare a 59,95 euro sul sito del brand spagnolo.

Si tratta di un modello simile a quello indossato dalla Duchessa di Cambridge in più occasioni, probabilmente uno dei suoi pezzi prediletti.

Potete indossare il blazer sopra a una camicia colorata, poi abbinandolo a dei jeans (magari a campana), per evitare che l’outfit sia troppo serioso.

Kate e Meghan, icone di stile.

Kate Middleton e Meghan Markle sono vere e proprie icone di stile, nonchè responsabili del sold-out di innumerevoli capi di abbigliamento e accessori.

In generale, gli outfit di Kate che hanno influenzato maggiormente lo shopping online sono stati sfoggiati sempre in occasione di eventi ufficiali.

La mancata complicità tra le due cognate.

Sebbene Kate e Meghan condividano la passione per la moda, a quanto pare nella vita reale non sono mai riuscite a essere particolarmente amiche, complici.

Questo è il ritratto che emerge dalla nuova biografia reale “Finding Freedom“, scritta dai giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand.

La Duchessa di Cambridge non si sarebbe impegnata abbastanza per far sentire la cognata parte della famiglia.

Il libro parla di un episodio durante il quale Kate non avrebbe aspettato Meghan per fare shopping, sebbene le due andassero nella stessa direzione.

Da parte sua la moglie di Harry non avrebbe invece accettato dei fiori inviati in segno di pace dalla moglie di William, non ritenendoli sufficienti per sanare la situazione.

Nel marzo del 2020 i duchi si sono ritirati dalla loro vita reale e negli ultimi mesi hanno anche abbandonato la loro attività social di coppia attraverso la pagina Sussex Royal.

Attualmente hanno lasciato Los Angeles per trasferirsi a vivere a Montecito, a Santa Barbara, dove condurranno una vita all’insegna della privacy.