Kate Middleton ha voluto rendere omaggio alla moda pakistana tradizionale, un anno dopo il suo viaggio nel paese asiatico.

Questo 2020 è senza dubbio un anno atipico sotto tutti punti di vista, ma abbiamo dovuto reinventarci e continuare, per quanto possibile, con la nostra vita. Anche i reali hanno visto i loro programmi prendere una svolta diversa, come nel caso dei duchi di Cambridge.

Sebbene negli ultimi tempi abbiano iniziato a partecipare a qualche evento dal vivo, Kate Middleton e William continuano comunque ad adempiere a molti obblighi reali attraverso le video-conferenze. Nello specifico, i duchi di Cambridge hanno mantenuto in questi mesi i rapporti, tramite eventi virtuali, con varie organizzazioni pakistane a cui hanno fatto visita un anno fa.

Nell’ottobre 2019, infatti, Kate e Will si sono recati nel Paese asiatico per rafforzare il legame con il Regno Unito. Ora hanno voluto contattare alcune delle associazioni incontrate all’epoca per scoprire come la pandemia li abbia colpiti.

All’epoca del tour reale, Kate Middleton ha sfoggiato moltissimi abiti tradizionali della zona che sono stati molto apprezzati dalla popolazione del posto. Anche ora, attraverso l’incontro virtuale, ha voluto omaggiare il Pakistan recuperando uno dei look precedenti, come omaggio.

clicca per il video intero su Instagram

Un anno dopo

Circa un anno fa, esattamente il 17 ottobre 2019, Kate Middleton e il marito William hanno visitato Lahone per un incontro con il Governatore. In quell’occasione, la duchessa ha omaggiato il paese asiatico indossando shalwar kameez.

Si tratta di un abito tradizionale dell’Asia meridionale e dell’Asia centrale, -indossato anche da Lady Diana durante le sue visite in Pakistan-, consiste in una camicia lunga e pantaloni abbinati e può essere indossato sia da uomini che da donne.

Oggi, Kate Middleton è tornata a rendere omaggio al Pakistan indossando di nuovo uno degli abiti tradizionali. Questo vestito ha generato un po’ di confusione tra i suoi follower, dal momento che molti pensano che sia lo stesso già indossato in occasione del suo viaggio in Pakistan, mentre altri ritengono che si tratti di un nuovo modello.

– Com’è Kate Middleton in privato e com’è veramente lavorare con lei

Un gesto molto applaudito

La qualità del video non permette di distinguerlo esattamente, e la verità è che se non è quello indossato per la sua visita a Lahone, si tratta di un modello molto simile.

Comunque sia, questo dettaglio non è passato affatto inosservato ed è stato un gesto molto apprezzato dai suoi follower.

“Kate è fantastica! Ha indossato abiti tradizionali pakistani anche se si trovava in Inghilterra”, e ancora: “Kate indossa uno shalwar kameez anche per una videochiamata? È incredibile quanto sia attenta a tutto”, “Questo look dimostra quanto la duchessa ci tenga alla cultura asiatica”. Questi sono solo alcuni dei migliaia di commenti che il video ha ricevuto e che i duchi hanno condiviso sui canali Social.