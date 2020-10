Kate Middleton è conosciuta per il suo personaggio pubblico, empatico e aggraziato. Ma cosa le piace veramente? E com’è davvero lavorare con lei? Tracy Rennie, vice amministratore delegato e direttore dell’assistenza presso l’East Anglia Children’s Hospices (EACH), di cui la duchessa di Cambridge è madrina dal 2012, ha potuto frequentare da vicino Kate Middleton negli ultimi 8 anni. E ha raccontato tutto in un nuovo podcast.

“È stato interessante conoscerla. In privato è stata sempre estremamente sicura di sé, e anche premurosa. Ed è stata sempre disponibile a parlare con tutti”, ha detto Tracy nel podcast del Mirror.

“Ti senti davvero a tuo agio con lei. Ma vederla crescere pubblicamente, ripensando ai primi discorsi in cui era impacciata di fronte al mondo intero, è stato semplicemente fenomenale. Lo ha fatto in modo brillante. Proprio di recente ha aperto la nostra casa di cura Nook. La sicurezza che dimostra in pubblico ormai è evidente, ma quella che ha in privato e il modo in cui è con le persone, è sorprendente sin dal primo giorno”.

Kate ha fatto visita a EACH per la prima volta a novembre 2011, pochi mesi dopo il suo matrimonio con William. Una visita che ha colto Tracy completamente di sorpresa.

“Ho ricevuto una telefonata, da parte di un collega che lavora al St James Palace. Voleva dirmi che la duchessa di Cambridge avrebbe voluto visitare la casa di cura, e se fosse stato quindi possibile” ha detto.

Dopo la prima visita, Palazzo reale ha chiamato l’ente di beneficenza: “Il nostro primo pensiero è stato “oh no, cosa abbiamo fatto di sbagliato”, ha detto Tracy.

I realtà Kate Middleton aveva chiamato per chiedere se fosse potuta diventare madrina di EACH: “Siamo rimasti completamente sbalorditi perché non ce lo aspettavamo”.

Tracy ha potuto conoscere da vicino la duchessa: “Abbiamo visto fin dal suo primo discorso in cui ha aperto il Treehouse Hospice di EACH che era incredibilmente premurosa, amichevole e con i piedi per terra. Si è ambientata molto bene con il personale, i volontari e le famiglie che ha incontrato”.

Tracy ha anche detto che avere una madrina di così alto profilo ha aiutato EACH a far capire alle persone l’importanza dell’organizzazione.

“Molte persone non sanno che esistono case di cura e associazioni per bambini, pensano che l’assistenza sia fornita dal sistema sanitario nazionale, e invece spesso non lo è. Avere qualcuno con un profilo così alto che può diffondere con tanta sicurezza l’importanza del sostegno e qual è il nostro ruolo è fondamentale”.

Tracy dice: “Non sottovalutiamo mai l’impatto che ha quando parla alle famiglie, e anche quando parla al personale e ai volontari. Riconosce davvero quanto le persone lavorino duramente, e anche lo stress e le tensioni dei volontari che lavorano con l’ente di beneficenza”.

Oltre alle visite pubbliche che vediamo, Kate svolge una serie di impegni privati ​​in cui può farsi un’idea migliore di come funzionano le cose giorno per giorno, senza la folla e i fotografi. Tracy ricorda una visita in particolare quando una bambina voleva assolutamente giocare con la duchessa. “Kate non ha paura di ridere, è pronta a divertirsi. [La bambina] non si rendeva conto di chi fosse, ha solo visto un’adorabile signora con i capelli lunghi – a questa ragazzina piacciono i capelli lunghi – e le è corsa incontro, l’ha presa per mano e l’ha portata in una stanza. La duchessa ha tolto i tacchi, è entrata nella stanza e ha iniziato a suonare. Per me è stata una cosa davvero adorabile che non vedrai in pubblico. È stato davvero speciale”.

Un’altra cosa che spicca nella personalità della duchessa è la sua capacità di ricordare le persone che incontra. Spiega: “Per la sua prima visita alla casa di cura di Cambridge, ha incontrato una cuoca meravigliosa di nome Julie che prepara i più bei pasticcini danesi. Kate si è avvicinata, l’ha ingraziata e hanno fatto due chiacchiere. Poi quando è venuta all’inaugurazione della Treehouse, lo stesso chef era venuto a Ipswich per aiutare la squadra quel giorno. Kate l’ha riconosciuta ed è andata a salutarla. Si è ricordata. C’è qualcosa per me in questo, che è davvero speciale, e per quella persona che viene ricordata. Kate incontra migliaia e migliaia di persone, quindi solo che riesce a ricordare un volto è fantastico”.

Ma soprattutto, Kate Middleton ha un’incredibile capacità di saper parlare e confortare le persone che stanno attraversando tempi inimmaginabili. In un’occasione, stava visitando una casa di cura in cui si trovava una famiglia in lutto che aveva perso i propri figli solo pochi giorni prima.

Tracy ha detto: “E’ riuscita ad instaurare un dialogo con persone che erano ancora ovviamente molto scioccate e il dolore molto forte. Il modo in cui si è avvicinata e ha parlato con loro, e il conforto che ha offerto nelle sue parole e comprensione, è stato incredibile. C’era un papà in quella stanza e lei è stata in grado di connettersi con lui, parlando dell’importanza di prendersi cura dei papà e della salute mentale. Alla fine stavano effettivamente ridendo un po’, ma in modo appropriato ed è stato adorabile”:

“Essere empatica in pubblico è il mio lavoro, è quello per cui sono stato addestrata. Ma Kate è in grado di essere così speciale in pubblico e anche in privato. Sembra essere bravissima in qualsiasi cosa lei faccia”.