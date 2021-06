Jennifer Aniston ha parlato del suo rapporto con la meditazione, pratica sempre più diffusa, soprattutto a seguito dell’inizio della pandemia da Covid-19, che ha messo a dura prova la salute mentale delle persone.

“Per me, medito ogni giorno e mi siedo in silenzio, scrivendo”, ha detto nel corso di un’intervista con People.

“Basta così. E qualsiasi tipo di pratica yoga è la mia meditazione. Ho solo fede in un quadro più ampio, immagino. E credo nell’umanità, anche se c’è così tanto da scoraggiarci dal crederci, ma lo faccio”.

L’attrice ha fatto un bilancio della sua vita, spiegando di essere in una fase positiva verso se stessa.

“Sono in un posto davvero tranquillo. Ho un lavoro che amo, ho persone nella mia vita che sono tutto per me e ho dei bellissimi cani”, dice l’ex di Friends. “Sono solo un essere umano molto fortunato e benedetto”, specifica.

“L’autoconsapevolezza è la chiave”, continua Jennifer, “Ho davvero ottenuto molto dalla terapia”.

“Essendo solo una persona pubblica, ci sono un sacco di cose incredibili che ne derivano. Ma ci sono anche un sacco di cose difficili, perché siamo solo umani e tendiamo a camminare con gli occhi di bue sulla testa”.

“Ho un buon cuore e sono una grande amica”, dice. “Mi comporto amorevolmente” aggiunge.

Jennifer Aniston e la scelta di non diventare madre.

“Forse non sono fatta per essere madre”, ha rivelato la star in un’intervista del 2018 a InStyle. Una reazione a tutte le finte gravidanze che le sono state affibbiate dai media negli anni.

“Le persone non sanno cosa ho passato da un punto di vista medico o emotivo”, aveva detto Jennifer Aniston.

“C’è una pressione sulle donne a essere madri, e se non lo sono, allora sono considerate merci danneggiate. Forse il mio scopo su questo pianeta non è quello di procreare. Forse ho altre cose che dovrei fare”.