Jennifer Aniston, perché il suo ex marito ha deciso di non parlare di lei

Justin Theroux, ex marito di Jennifer Aniston, ha le idee molto chiare sul suo rapporto con il gossip. Nel corso di un’intervista con Esquire, l’attore di “The White House Plumbers” ha spiegato che non intende parlare della fine del suo matrimonio con la star americana. “Internet è come un liceo davvero grande e perché mai dovresti girarci intorno controllando ogni stanza e ripostiglio cercando scope per il bullo che ti prende a calci in cu**? Non indugio”, ha detto l’attore.

Quando gli è stato chiesto cosa si prova a essere protagonista del gossip, Justin Theroux ha risposto: “C’è qualcosa per cui, una volta che ne sono uscito, voglio che tutte le mie relazioni esistano tra le quattro mura di qualunque stanza in cui ci troviamo. E non sto cercando di essere evasivo, ma parlo con Jen —Non parlo di Jen. Le persone vorranno sempre spettegolare e dire cose, ma devi trovare quell’equilibrio. Ed essendo stato in una relazione pubblica, è molto più divertente non essere in una relazione pubblica. Io che dico qualsiasi cosa, anche se fosse qualcosa di amorevole, si trasformerebbe in una cosa. Quindi è una classica situazione senza commenti per me”.

Il matrimonio tra Jennifer Aniston e Justin Theroux

I due si sono sposati il 5 agosto 2015 nella propria residenza privata a Beverly Hills. Il 16 febbraio del 2018 lei ha annunciato la separazione dal marito, dopo due anni e mezzo di matrimonio. Lei era stata già sposata con un altro attore, Brad Pitt. “Se sei un essere umano che sta vivendo un’esperienza umana e non c’è nulla di diverso se non che sei mostrato al mondo come un personaggio pubblico”, ha spiegato invece Jennifer a Oprah Winfrey. Quindi “la tua vita privata, i tuoi sentimenti, il tuo cuore, il successo, il tuo dolore, il tuo tutto sono gli stessi di chiunque altro”.