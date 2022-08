Jennifer Aniston usa questa lozione contro le imperfezioni della pelle

Jennifer Aniston è una delle celebrities più iconiche del pianeta. La sua influenza non si limita al settore del cinema, ma anche a quello della moda e della bellezza. Lei stessa ha fondato una sua linea beauty per la cura dei capelli, LolaVie, che speriamo arrivi presto anche in Italia. Nel corso degli anni Jennifer non ha mai nascosto quali sono i modi e i prodotti che usa per prendersi cura della sua pelle. E non tutti i tips sono irraggiungibili dal punto di vista del prezzo, anzi, sono facilmente disponibili nelle più popolari profumerie.

L’attrice ha spiegato a Elle di non essere esente dalla comparsa di acne. Ma quando questo accade, ovvero vede comparire dei brufoli sul volto, ha un suo rituale di riferimento: “Prima alzo gli occhi al cielo e mi irrito, e di solito metto una specie di lozione essiccante. Mario Badescu ha un’ottima lozione essiccante che ho usato per anni e anni”.

Una soluzione molto popolare. Si tratta della lozione anti-brufoli diventata un cult per molte celebrities e non è l’unica star che la usa. Anche Kylie Jenner, Drew Barrymore e altri sono fan. Rinomata per la sua capacità di aiutare ad asciugare le imperfezioni superficiali durante la notte, la formula di Mario Badescu combina acido salicilico, zolfo e ossido di zinco, per aiutare a rimuovere le impurità dalla pelle durante il sonno.

Dopo aver deterso e tonificato la pelle durante la notte, basta immergere un batuffolo di cotone nel sedimento rosa sul fondo del flacone e tamponarlo direttamente sull’imperfezione superficiale, assicurandosi di non strofinare o applicare sulla pelle lesa. Dopodiché, tutto ciò che devi fare è lasciare asciugare la soluzione e risciacquarla al mattino.

Altri prodotti di bellezza amati da Jennifer Aniston.

Tra gli strumenti di lusso amati da Jennifer c’è la Gold Sculpting Bar di Jillian Dempsey, makeup artist delle star, nonché moglie dell’attore Patrick Dempsey. L’attrice ha rivelato a InStyle: “È così dannatamente bello mettere l’olio sul viso e farla rotolare”.