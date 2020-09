Gisele Bündchen è stata una delle modelle più popolari degli ultimi 20 anni.

“E’ stata” perché si è ritirata dalle passerelle nel 2015, sebbene continui a posare per servizi pubblicitari.

L’icona fashion brasiliana, che ha compiuto 40 anni lo scorso 20 luglio, è una salutista con S maiuscola.

Gisele segue una dieta ferrea, che include cibi prettamente organici e sani.

Sebbene in passato abbia avuto una vita stressante e piuttosto sregolata, negli ultimi dieci anni si è dedicata corpo e anima alla cura di sé.

I piatti di Gisele Bündchen hanno tutto: dalle uova, all’avocado, al burro di cocco, poi pane senza glutine e frutta fresca.

Proteine, acidi grassi monoinsaturi, fibre, antiossidanti, carboidrati, vitamine…Tutto biologico.

“Penso che la cosa più importante che possiamo fare è prendere tempo per noi stessi. Dobbiamo nutrirci”.

“Bevo acqua tutto il giorno e anche un sacco di tè”, dice Gisele nelle pagine del suo libro, “Lessons”.

“La mia preferita è la citronella con la camomilla fresca e la menta che raccolgo dal mio piccolo giardino”.

Inoltre la modella non beve liquidi durante i pasti, perché “è molto difficile per il sistema digestivo”.

Le attività fisiche con cui si mantiene in forma Gisele Bündchen.

Gisele pratica quotidianamente yoga, anzi, è una vera cultrice della disciplina, soprattutto della respirazione Pranayama, che le ha “cambiato la vita”.

L’ex modella ama anche ballare e per questo prende lezioni di danza, come mostrato via social.

Anche il surf è un’altra attività con cui si mantiene in forma l’icona della moda.

Che si tratti di una passeggiata nel parco o di un’escursione, Gisele ha detto che il solo fatto di stare nella natura le dà una sferzata di energia.

Infine l’equitazione, questo è l’altro sport che l’ex indossatrice adora, così come altre celebrities come Charlotte Casiraghi.