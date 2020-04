Gisele Bündchen è una delle yogi più celebri del pianeta.

Dopo l’addio alle passerelle nel 2015, l’indossatrice brasiliana si è concessa al mondo fashion solo per delle campagne pubblicitarie.

Ma le priorità della modella sono anche di altra natura: supporta da tempo cause umanitarie e, soprattutto, ambientaliste.

Nel corso di un’intervista con Marie Claire Usa, Gisele ha parlato del suo impegno per un mondo più sostenibile e della sua routine quotidiana.

Yoga e meditazione.

Lo yoga e la meditazione sono due pratiche fondamentali nella vita della modella:

“Sono diventate pratiche utili per permettermi di rimanere centrata ed equilibrata. Entrambe mi portano chiarezza e pace.

Uso questo prezioso tempo per riflettere e concentrarmi sulle cose che sono importanti per me.

Respirare in sé è incredibilmente calmante. La respirazione Pranayama in particolare ha cambiato la mia vita”.

Con il termine Pranayama ci si riferisce all’insieme di tecniche di respirazione attraverso le quali si controlla la forza vitale.

“Mi sono resa conto – ha continuato la moglie di Tom Brady – che lavorando per mantenermi in equilibrio, sono diventata più sicura e ho rafforzato il mio rapporto con me stessa.

Mi ci è voluto un po’ per trovare questo equilibrio interiore. Per molto tempo mentre ero sotto gli occhi del pubblico, non sapevo chi fosse la vera me stessa.

Ma nel corso degli anni sono stata in grado di usare queste pratiche di consapevolezza per valutarmi veramente e intraprendere un viaggio alla scoperta di me stessa. So che oggi sono più felice per questo”.

L’importanza dello yoga nella vita.

Lo yoga non coinvolge solo il corpo ma anche la mente: è quest’ultima che pone i limiti, aiuta a mantenere le posizioni, regola ogni singolo movimento.

E’ quindi un allenamento anche per il cervello e per lo spirito: aiuta a concentrarsi, migliorando la nostra capacità di trovare e mantenere un focus, permette di controllare ed eliminare i pensieri negativi.