Francesca Fagnani, il tocco di look che vale oltre 30mila euro

La nuova stagione di Belve ha debuttato lo scorso 26 settembre e, per l’occasione, la conduttrice Francesca Fagnani ha scelto un look di lusso davvero straordinario, il cui costo supera la cifra incredibile di 30 mila euro. Ecco tutti i dettagli del suo outfit da sogno.

Il Debutto di Belve

La serata di martedì 26 settembre ha visto l’inizio della nuova edizione di Belve, il celebre programma di interviste trasmesso su Rai Due e condotto da Francesca Fagnani. Per questo evento, la conduttrice ha deciso di ospitare tre ospiti speciali: Arisa, Stefano De Martino e Fabrizio Corona. Durante la prima puntata, non sono mancate le confessioni e le emozioni, ma il centro dell’attenzione è stato senza dubbio il look di Francesca Fagnani.

Il Look di Francesca Fagnani

Per il suo debutto televisivo in questa nuova edizione di Belve, Francesca Fagnani ha scelto di indossare una jumpsuit total black firmata Moschino, caratterizzata da pantaloni a gamba dritta e un bustier strapless decorato con bottoni. Questo capo di alta moda ha un prezzo di 1.350 euro. Per completare il suo outfit, la conduttrice ha scelto delle pumps animalier leopardate con l’iconica suola rossa di Christian Louboutin, dal valore di 745 euro.

Tuttavia, il tocco scintillante del look di Francesca Fagnani è stato dato dagli orecchini maxi che ha indossato. Si tratta di un modello firmato da Pasquale Bruni chiamato “Aleluià”. Questi preziosi orecchini a forma di ali pendenti in oro rosa ricoperti di diamanti sono venduti al prezzo incredibile di 30.510 euro sul sito ufficiale del brand. Inoltre, la conduttrice ha abbinato a questi orecchini un anello della stessa linea, del valore di 4.130 euro. Per quanto riguarda il make-up, è stato mantenuto in toni naturali, mentre per i capelli è stata scelta una pettinatura ondulata.

Insomma, il debutto di Francesca Fagnani nella nuova stagione di Belve è stato accompagnato da un look di lusso che ha lasciato tutti a bocca aperta. Con un costo complessivo di oltre 30 mila euro, il suo outfit è stato un vero e proprio trionfo di eleganza e stile. La conduttrice ha dimostrato ancora una volta di essere una vera icona di moda, attirando l’attenzione di tutti con il suo abbigliamento esclusivo.