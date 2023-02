Francesca Fagnani chi è, anni, figli, vita privata, Le Iene, Instagram. La giornalista è tra gli ospiti della seconda puntata del Festival di Sanremo 2023, in onda su Rai Uno in prima serata.

Francesca Fagnani chi è, età, la sua biografia, altezza, Instagram

Francesca Fagnani è tra le giornaliste più apprezzate degli ultimi anni. Nata a Roma il 25 novembre del 1978, ha 44 anni ed è del segno zodiacale del Sagittario. E’ alta 176 centimetri.

Francesca Fagnani si è laureata all’Università La Sapienza di Roma in Lettere, prendendo poi un dottorato in filologia dantesca. Nel 2002 è entrata in Rai, nella sede distaccata di New York. Tornata a Roma, fa il suo esordio come giornalista televisiva in trasmissioni di Giovanni Minoli e Michele Santoro.

La giornalista ha anche un profilo Instagram: frafagni.

Enrico Mentana, figli, dove vive: vita privata di Francesca Fagnani

Dal 2013, Francesca Fagnani è legata sentimentalmente a Enrico Mentana dal 2013. La coppia non ha figli. Mentana ne ha quattro avuti da precedenti relazioni. La Fagnani, riguardo il suo rapporto con Mentana, qualche tempo fa ha dichiarato: “Conduciamo una vita così riservata che la condivisione non rientra nelle nostre priorità. Tra un red carpet, un party o una prima, preferiamo una serata con gli amici di sempre o una gita in montagna”.

Le Belve e Le Iene

Dal 2018 è autrice e conduttrice del programma Le Belve, in onda prima sul Nove, poi su Rai2 dal 2021. Dal 2019 inoltre è spesso opinionista a Quarta Repubblica e Non è l’Arena. Nel 2020 conduce il programma di approfondimento Seconda linea insieme ad Alessandro Giuli, in onda su Rai2.

Nel 2021 la Fagnani conduce anche alcune puntate del programma Le Iene al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band.

Lo scontro con Luciano Casamonica

Nel novembre del 2021, Francesca ha avuto uno scontro televisivo con Luciano Casamonica a Non è l’Arena di Massimo Giletti. “Che lavoro fa?” ha incalzato la giornalista che poi ha raccontato di aver ricevuto minacce.