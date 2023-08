Il sonno svolge un ruolo essenziale nella salute generale del corpo e, secondo uno studio recente pubblicato sulla rivista Sleep Health, può anche influenzare il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Questa ricerca ha dimostrato che la durata del sonno ha un impatto significativo sulla salute metabolica e può contribuire a scongiurare il rischio di diabete.

Quante ore dovresti dormire a notte per ridurre il rischio di diabete

Lo studio ha coinvolto 5.561 partecipanti con età compresa tra 40 e 75 anni, arruolati nello studio Maastricht. I ricercatori dell’Università di Maastricht hanno valutato il metabolismo del glucosio dei partecipanti dopo un digiuno notturno utilizzando un test di tolleranza al glucosio. Per monitorare la durata del sonno, i partecipanti hanno indossato un accelerometro sulla coscia per otto giorni consecutivi.

I risultati dello studio

I risultati dello studio hanno rivelato un’associazione significativa tra la durata del sonno e il rischio di diabete di tipo 2. In particolare, coloro che dormivano meno di otto ore o più di otto ore a notte avevano un aumentato rischio di sviluppare il diabete. Questa correlazione è rimasta valida anche dopo aver considerato fattori come il fumo, il consumo di alcolici, la dieta e l’attività fisica.

L’autore principale dello studio, Jeroen Albers, ha sottolineato l’importanza di comprendere il ruolo del sonno nel contesto del diabete di tipo 2. “I risultati del nostro studio evidenziano un legame tra la durata del sonno e il diabete, indipendentemente da altri fattori di rischio legati allo stile di vita. Questo sottolinea l’importanza di coltivare sane abitudini di sonno”, ha dichiarato Albers.

Mentre il meccanismo esatto di questa associazione richiede ulteriori ricerche, è chiaro che il sonno regolare e adeguato può contribuire a ridurre il rischio di diabete di tipo 2. Questo studio enfatizza l’importanza di adottare buone pratiche di sonno per favorire la salute metabolica e prevenire potenziali problemi di salute come il diabete. Investire nel tuo sonno potrebbe rivelarsi una strategia efficace per mantenere il tuo benessere a lungo termine.