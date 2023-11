Anne Hathaway: “Mi dissero che la mia carriera sarebbe finita a 35 anni”

L’attrice premio Oscar Anne Hathaway ha condiviso in un’intervista a Net-a-Porter il racconto di come alcuni anni fa le fu detto che la sua carriera sarebbe finita a 35 anni. Contrariamente a queste previsioni, oggi, a 41 anni, Anne Hathaway è ancora sulla cresta dell’onda.

“Quando ero ancora una ragazzina, mi dissero che la mia carriera sarebbe andata giù a precipizio a 35 anni. È una cosa che molte donne in carriera devono affrontare. Fortunatamente, sono stati fatti passi avanti da allora per noi,” ha dichiarato Hathaway, evidenziando che, nonostante i progressi, ci sono ancora sfide da superare.

Anne Hathaway, attrice talentuosa

Con una carriera ultraventennale e numerosi premi, Hathaway ha sempre ammesso di essere una persona ambiziosa. “Ho degli obiettivi, ho dei sogni, non molto diversi da quando ero più giovane. Cerco ancora di perseguirli,” ha aggiunto l’attrice.

Sulla sua vita privata, Anne Hathaway è più riservata. È sposata con Adam Shulman ed è madre di due bambini, Jonathan e Jack, di 7 e 4 anni. “È come essere in una squadra, è la mia famiglia, non riguarda solo me,” ha condiviso Hathaway, sottolineando l’importanza della sua vita familiare.

In un’intervista a People, Anne Hathaway ha affrontato l’argomento dell’invecchiamento, dichiarando: “Mi sento benissimo, meglio di quando avevo 20 anni, perché mi prendo cura di me.” Tra le scelte fatte per la sua salute, l’attrice ha rivelato di aver smesso di bere alcol alcuni anni fa.

La storia di Anne Hathaway è un esempio di come la determinazione e la sfida alle aspettative possono portare al successo duraturo. A 41 anni, l’attrice continua a ispirare e dimostra che l’età non deve essere un limite, soprattutto quando si tratta di perseguire i propri sogni e prendersi cura di sé stessi.