Anne Hathaway: "Invecchiare è un privilegio emozionante "

Anne Hathaway è il nuovo volto del marchio Shiseido per Vital Perfection, la nuova linea skincare anti-age, che sfida gli effetti del tempo grazie alla ricerca sul potenziale interiore della pelle. Con il messaggio “Il potenziale non ha età”, il colosso nipponico vuole invitare le sue clienti ad abbracciare il tempo che si vive e a sentirsi bene con se stessi.

“È così sconvolgente sentire l’età erroneamente identificata come un ostacolo alla crescita personale. Preferirei che la celebrassimo per il dono che è. Per me, è un privilegio emozionante invecchiare e avere l’opportunità di imparare di più su se stessi. Spero che le persone si sentano sempre entusiaste di esplorare il proprio potenziale”.

“Ho cercato di curare la mia pelle mentre osservavo dalle donne della mia famiglia; ho capito che la mia pelle sarebbe stata qualcosa che si sarebbe presa cura di me se me se me ne fossi presa cura anche io. Ora capisco che la mia pelle è collegata alla mia salute e al mio benessere generale. Su una prospettiva temporale più ampia, diventa evidente che la bellezza sia qualcosa che viene da dentro”.

Anne Hathaway è stata anche attratta dalla filosofia della linea skincare di una cooperazione armoniosa con i processi naturali e il potenziale della pelle. “Mi piace che sia stata creata per lavorare in armonia con il corpo. Si basa su una ricerca che agisce sulle stesse vie che incoraggiano il flusso di nutrienti per assicurare che la pelle appaia al meglio, lavorando in modo efficiente e naturale con il corpo, dando i migliori risultati possibili”.

“Ms. Hathaway ha guadagnato un rispetto sempre crescente a livello globale per la sua carriera come attrice e i suoi numerosi talenti; ma sono la sua raffinatezza, la sua resilienza e la sua prospettiva rispettosa sulla bellezza interiore ed esteriore a renderla l’ambasciatrice ideale per noi”, afferma Shiho Nagasaka, Vice President of Global Marketing and Communication di Shiseido. Fonte: Ansa.